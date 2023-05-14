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تونس.. الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية
تونس.. الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس ابراهيم بودربالة خلال جلسة عامة، عن تكوين 6 كتل برلمانية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:43+0000
2023-05-14T05:43+0000
تونس
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وذكر موقع "شمس أف أم" أن تفاصيل تركيبة الكتل البرلمانية الجديدة جاءت كما يلي:كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب.كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود.كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا في البرلمان ويترأسها فخري عبد الخالق.كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي. الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريلكتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.
https://sputnikarabic.ae/20230319/أوصت-بقطع-المساعدات-لائحة-البرلمان-الأوروبي-تستفز-نواب-البرلمان-التونسي-1074910693.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

تونس.. الإعلان عن تشكيل 6 كتل برلمانية

05:43 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Meriem Gdiraالبرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021
البرلمان التونسي - مجلس نواب الشعب، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Meriem Gdira
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أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في تونس ابراهيم بودربالة خلال جلسة عامة، عن تكوين 6 كتل برلمانية.
وذكر موقع "شمس أف أم" أن تفاصيل تركيبة الكتل البرلمانية الجديدة جاءت كما يلي:
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
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كتلة صوت الجمهورية تتألف من 25 عضوا في البرلمان وتترأسها آمال المؤدب.
كتلة لينتصر الشعب تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها علي زغدود.
كتلة الأمانة والعمل تتألف من 20 عضوا في البرلمان ويترأسها فخري عبد الخالق.
كتلة الأحرار تتألف من 19 عضوا في البرلمان ويترأسها صابر المصمودي.
الكتلة الوطنية المستقلة تتألف من 21 عضوا في البرلمان ويترأسها عماد أولاد جبريل
كتلة الخط الوطني السيادي تتألف من 15 عضوا في البرلمان ويترأسها يوسف طرشون.
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