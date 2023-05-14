https://sputnikarabic.ae/20230514/خبير-الغرب-وجد-نفسه-أمام-سور-منيع-بحجم-القوات-الروسية-1077018265.html
خبير: الغرب وجد نفسه أمام سور منيع بحجم القوات الروسية
خبير: الغرب وجد نفسه أمام سور منيع بحجم القوات الروسية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:54+0000
2023-05-14T13:54+0000
2023-05-14T13:54+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الغرب وجدوا أنفسهم أمام سور منيع بحجم القوات الروسية
خبير: الغرب وجدوا أنفسهم أمام سور منيع بحجم القوات الروسية
الأمم المتحدة تعلق على إرسال بريطانيا صواريخ كروز بقولها نريد إنهاء الصراع. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:فلسطين على صفيح من نار ومصر تسعى لوقف إطلاق تلك النار. عن هذا الملف، قال الخبير في الشأن الفلسطيني أحمد رفيق عوض:المبادئ الإنسانية عنوان اتفاق جدة وسط استمرار لإطلاق النار. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الأستاذ خال الفكي سليمان:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الغرب وجد نفسه أمام سور منيع بحجم القوات الروسية
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
الأمم المتحدة تعلق على إرسال بريطانيا صواريخ كروز بقولها نريد إنهاء الصراع. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور:
"إن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وجدوا أنفسهم أمام سور منيع بحجم الدولة الروسية وقواتها تتقدم، ولم يستطيعوا النيل منها وسعوا إلى الإختراقات عبر الزج بالأسلحة والقوات وكذلك المرتزقة من كافة الأطراف لكنهم فشلوا ولم ولن يتمكنوا من هزم الكبرياء الروسي".
فلسطين على صفيح من نار ومصر تسعى لوقف إطلاق تلك النار. عن هذا الملف، قال الخبير في الشأن الفلسطيني أحمد رفيق عوض:
"إذا استمرت إسرائيل بهذا النهج والمتمثل برفض للتسوية السلمية ورفض العتراف بشعبنا، وكذلك رفض للدولية الفلسطينية فعمليًا هذا الاشتباك سيستمر وسيدفع ثمنه الجميع فنحن الشعب الفلسطيني الضحايا أرضنا محتلة وممنوعون من إقامة دولتنا، وبالتالي النضال من أجل الأرض والوطن والكرامة يستحق ذلك".
المبادئ الإنسانية عنوان اتفاق جدة وسط استمرار لإطلاق النار. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الأستاذ خال الفكي سليمان:
"باب الاحتمالات والسيناريوهات يبقى مفتوحًا على مصراعيه إذا استمر طرفا الصراع بالتعنت على إنهاء الحالة الراهنة وسيعيهم لسحق بعضهم الأخر، فإن وجه الصراع أخذ منحى أخر وهذه الصورة هي حرب الشوارع والمدن، الأمر الآن يتطلب وضع جديد لإنهاء ذلك ففي حال فشل الاتفاق في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار فستدخل السودان بحرب عصابات".
التفاصيل في الملف الصوتي...