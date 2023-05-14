https://sputnikarabic.ae/20230514/دراسة-تقدم-حلا-سهلا-لخسارة-الوزن-يعتمد-على-التوقيت-1077021389.html

دراسة تقدم حلا سهلا لخسارة الوزن يعتمد على "التوقيت"

دراسة تقدم حلا سهلا لخسارة الوزن يعتمد على "التوقيت"

كشفت دراسة حديثة أن تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تنظيم الوزن البيولوجي لدينا بثلاث طرق رئيسية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T14:31+0000

2023-05-14T14:31+0000

2023-05-14T14:31+0000

مجتمع

علوم

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وتتألف هذه الطرق من خلال عدد السعرات الحرارية التي نحرقها؛ ومستويات الجوع لدينا والطريقة التي تخزن بها أجسامنا الدهون.ونظرًا لأن مئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم يعانون من السمنة، فتتمع هذه الدراسة بنظرة ثاقبة حول كيفية تقليل خطر الإصابة بالسمنة بطريقة بسيطة نسبيًا فقط عن طريق تناول وجباتنا قبل بضع ساعات، حسب ما ذكرته مجلة "ساينس ديلي".وقال عالم الأعصاب فرانك شير المشارك في الدراسة من مستشفى بريغهام: "أردنا اختبار الآليات التي قد تفسر سبب زيادة تناول الطعام في وقت متأخر من مخاطر السمنة".وأضاف شير: "أظهرت الأبحاث السابقة التي أجريناها وآخرون أن الأكل المتأخر يرتبط بزيادة مخاطر السمنة وزيادة الدهون في الجسم وضعف النجاح في إنقاص الوزن، أردنا أن نفهم السبب".وخضع كل متطوع لتجربتين مختلفتين استمرت ستة أيام، مع التحكم في نومهم وتناول الطعام مسبقًا.في الثانية، تم تغيير مواعيد الوجبات الثلاثة، فالأولى حوالي الساعة الواحدة ظهرًا والأخيرة حوالي الساعة التاسعة مساءً، ومن خلال عينات الدم وأسئلة المسح والقياسات الأخرى، تمكن الفريق من تدوين عدد من الملاحظات.وأظهرت الاختبارات أيضًا أن التعبير الجيني للأنسجة الدهنية الذي يؤثر على كيفية تخزين الجسم للدهون يزيد من عملية تكوين الدهون التي تبني الأنسجة الدهنية، ويقلل من عملية تحلل الدهون وحرقها.وتابع شير: "لقد عزلنا هذه التأثيرات من خلال التحكم في المتغيرات المربكة مثل تناول السعرات الحرارية والنشاط البدني والنوم والتعرض للضوء، ولكن في الحياة الواقعية، قد تتأثر العديد من هذه العوامل نفسها بتوقيت الوجبة".وما تظهره هذه الدراسة هو أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يؤثر على ثلاثة محركات رئيسية للطريقة التي توازن بها أجسامنا الطاقة ومخاطر السمنة اللاحقة، وهو تغيير ربما يكون أسهل على بعض الناس إدارته من الالتزام بنظام غذائي أو نظام تمارين رياضية.

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