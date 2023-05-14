https://sputnikarabic.ae/20230514/دراسة--نوع-من-الفطر-يتواصل-كهربائيا-بين-سلالته-بعد-هطول-الأمطار-1077017191.html
دراسة: نوع من الفطر يتواصل "كهربائيا" بين سلالته بعد هطول الأمطار
دراسة: نوع من الفطر يتواصل "كهربائيا" بين سلالته بعد هطول الأمطار
توصل علماء في اليابان، إلى اكتشاف مثير للاهتمام، وهو أن المطر قد يدفع بعض أنواع الفطر للتواصل بين بعضها، باستخدام الإشارات الكهربائية تحت الأرض. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:09+0000
2023-05-14T13:09+0000
2023-05-14T13:09+0000
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وأشار العلماء في دراستهم أن تلك المحادثات "الكهربائية" تتواجد تحديدا بين عيش الغراب الصغير الأسمر، المعروف باسم "Laccaria bicolor"، وهو أحد الفطريات الخارجية، والذي يوجد غالبا في أشجار الصنوبر والبلوط والبتولا، وفقا لموقع "ScienceAlert".وتستخدم هذه الإشارات لتواصل ذلك الفطر مع بعضه البعض، وأوضح العلماء أن ذلك التواصل قد يؤدي إلى تنسيق النمو والسلوكيات الأخرى، كما اقترحوا أن هذه الإشارات الكهربائية قد تساعد في نقل العناصر الغذائية من الفطريات إلى النباتات والأشجار.وللتوصل إلى اكتشافهم المثير، قامت مجموعة من العلماء اليابانيين بتوصيل أقطاب كهربائية بستة من عيش الغراب الصغير الأسمر (Laccaria bicolor)، ووجدوا أن الفطر ينتج المزيد من الإشارات الكهربائية بعد هطول الأمطار.ووجد العلماء في البداية أن الفطر كان له إشارات كهربائية منخفضة، ولكن بعد هطول الأمطار، زادت الإشارات إلى أكثر من 100 مللي فولت.ووجد الباحثون علاقة بين تذبذب الإشارات الكهربائية وكمية المطر ودرجة الحرارة، وخلصوا إلى أن الإشارات كانت تتحرك بين عيش الغراب الصغير الأسمر، وأن هذه الحركة كانت أقوى بين عيش الغراب القريبين من بعضهما البعض، كما وجدوا أن للإشارات اتجاه محدد.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, علوم, العالم, الأخبار
منوعات, علوم, العالم, الأخبار
دراسة: نوع من الفطر يتواصل "كهربائيا" بين سلالته بعد هطول الأمطار
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توصل علماء في اليابان، إلى اكتشاف مثير للاهتمام، وهو أن المطر قد يدفع بعض أنواع الفطر للتواصل بين بعضها، باستخدام الإشارات الكهربائية تحت الأرض.
وأشار العلماء في دراستهم أن تلك المحادثات "الكهربائية" تتواجد تحديدا بين عيش الغراب الصغير الأسمر، المعروف باسم "Laccaria bicolor"، وهو أحد الفطريات الخارجية، والذي يوجد غالبا في أشجار الصنوبر والبلوط والبتولا، وفقا لموقع
"ScienceAlert".
وتستخدم هذه الإشارات لتواصل ذلك الفطر مع بعضه البعض، وأوضح العلماء أن ذلك التواصل قد يؤدي إلى تنسيق النمو والسلوكيات الأخرى، كما اقترحوا أن هذه الإشارات الكهربائية قد تساعد في نقل العناصر الغذائية من الفطريات إلى النباتات والأشجار.
وللتوصل إلى اكتشافهم المثير، قامت مجموعة من العلماء اليابانيين بتوصيل أقطاب كهربائية بستة من عيش الغراب الصغير الأسمر (Laccaria bicolor)، ووجدوا أن الفطر ينتج المزيد من الإشارات الكهربائية بعد هطول الأمطار.
ووجد العلماء في البداية أن الفطر كان له إشارات كهربائية منخفضة، ولكن بعد هطول الأمطار
، زادت الإشارات إلى أكثر من 100 مللي فولت.
ووجد الباحثون علاقة بين تذبذب الإشارات الكهربائية وكمية المطر ودرجة الحرارة، وخلصوا إلى أن الإشارات كانت تتحرك بين عيش الغراب الصغير الأسمر، وأن هذه الحركة كانت أقوى بين عيش الغراب القريبين من بعضهما البعض، كما وجدوا أن للإشارات اتجاه محدد.