https://sputnikarabic.ae/20230514/دوي-صافرات-الإنذار-الجوي-في-كييف-و12-مقاطعة-أوكرانية-1077003609.html
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T00:37+0000
2023-05-14T00:37+0000
2023-05-14T00:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية.وأوضحت الخريطة الإلكترونية أن صافرات الإنذار أُطلقت من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا.وأكدت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صافرات الإنذار قد أطلقت في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ثم في ضواحي المدينة نفسها ومقاطعات: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير، وذلك بحوالي الساعة 03.04.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تفعيل-الدفاعات-الجوية-في-ضواحي-كييف-1076974581.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
00:37 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 00:51 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية.
وأوضحت الخريطة الإلكترونية أن صافرات الإنذار
أُطلقت من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا.
وأكدت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صافرات الإنذار قد أطلقت في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.
وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف
، ثم في ضواحي المدينة نفسها ومقاطعات: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير، وذلك بحوالي الساعة 03.04.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.