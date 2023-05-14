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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/ذئاب-القيصر-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-براجمة-غراد-المصغرة-فيديو-1077010904.html
"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو
"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو
صرح دميتري روغوزين، رئيس مركز "ذئاب القيصر" العلمي والتقني، أن مجموعة القوات "ذئاب القيصر" دمرت معقلًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه باستخدام نسخة مصغرة من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T09:00+0000
2023-05-14T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتصميم راجمة صغيرة لصواريخ غراد، والتي تتيح حملها بالأيدي أوتثبيتها على شاحنة صغيرة. يمكن إطلاق أربع قذائف منها. أطلقنا على الراجمة المصغرة اسم "ماروسبا"".وبحسب قوله، فقد تم اختبار "ماروسيا" على خط المواجهة.وأضاف: "حددنا المعقل المموه للوحدة الأوكرانية على محور زابوروجيه بمساعدة الطائرة المسيرة وقمنا بضربه بأربع قذائف. كما أكدت الطائرة المسيرة ضرب الهدف وتدميره".وأشار روغوزين أن الراجمة تضمن ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 11 كيلومترًا بدقة. يمكن استخدامها أيضًا لإطلاق النار على العدو بنيران مباشرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو

09:00 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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صرح دميتري روغوزين، رئيس مركز "ذئاب القيصر" العلمي والتقني، أن مجموعة القوات "ذئاب القيصر" دمرت معقلًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه باستخدام نسخة مصغرة من راجمات "غراد"، والتي يمكن حملها أو وضعها على شاحنة صغيرة.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتصميم راجمة صغيرة لصواريخ غراد، والتي تتيح حملها بالأيدي أوتثبيتها على شاحنة صغيرة. يمكن إطلاق أربع قذائف منها. أطلقنا على الراجمة المصغرة اسم "ماروسبا"".
وبحسب قوله، فقد تم اختبار "ماروسيا" على خط المواجهة.
وأضاف: "حددنا المعقل المموه للوحدة الأوكرانية على محور زابوروجيه بمساعدة الطائرة المسيرة وقمنا بضربه بأربع قذائف. كما أكدت الطائرة المسيرة ضرب الهدف وتدميره".
وأشار روغوزين أن الراجمة تضمن ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 11 كيلومترًا بدقة. يمكن استخدامها أيضًا لإطلاق النار على العدو بنيران مباشرة.
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