https://sputnikarabic.ae/20230514/ذئاب-القيصر-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-براجمة-غراد-المصغرة-فيديو-1077010904.html
"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو
"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو
صرح دميتري روغوزين، رئيس مركز "ذئاب القيصر" العلمي والتقني، أن مجموعة القوات "ذئاب القيصر" دمرت معقلًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه باستخدام نسخة مصغرة من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T09:00+0000
2023-05-14T09:00+0000
2023-05-14T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتصميم راجمة صغيرة لصواريخ غراد، والتي تتيح حملها بالأيدي أوتثبيتها على شاحنة صغيرة. يمكن إطلاق أربع قذائف منها. أطلقنا على الراجمة المصغرة اسم "ماروسبا"".وبحسب قوله، فقد تم اختبار "ماروسيا" على خط المواجهة.وأضاف: "حددنا المعقل المموه للوحدة الأوكرانية على محور زابوروجيه بمساعدة الطائرة المسيرة وقمنا بضربه بأربع قذائف. كما أكدت الطائرة المسيرة ضرب الهدف وتدميره".وأشار روغوزين أن الراجمة تضمن ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 11 كيلومترًا بدقة. يمكن استخدامها أيضًا لإطلاق النار على العدو بنيران مباشرة.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"ذئاب القيصر" تدمر معقلا للقوات الأوكرانية براجمة "غراد" المصغرة... فيديو
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صرح دميتري روغوزين، رئيس مركز "ذئاب القيصر" العلمي والتقني، أن مجموعة القوات "ذئاب القيصر" دمرت معقلًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه باستخدام نسخة مصغرة من راجمات "غراد"، والتي يمكن حملها أو وضعها على شاحنة صغيرة.
وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتصميم راجمة صغيرة لصواريخ غراد، والتي تتيح حملها بالأيدي أوتثبيتها على شاحنة صغيرة. يمكن إطلاق أربع قذائف منها. أطلقنا على الراجمة المصغرة اسم "ماروسبا"".
وبحسب قوله، فقد تم اختبار "ماروسيا" على خط المواجهة.
وأضاف: "حددنا المعقل المموه للوحدة الأوكرانية على محور زابوروجيه بمساعدة الطائرة المسيرة وقمنا بضربه بأربع قذائف. كما أكدت الطائرة المسيرة ضرب الهدف وتدميره".
وأشار روغوزين أن الراجمة تضمن ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 11 كيلومترًا بدقة. يمكن استخدامها أيضًا لإطلاق النار على العدو بنيران مباشرة.