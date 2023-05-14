https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لا-تأخير-في-إدخال-البيانات-الانتخابية-1077032659.html
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لا تأخير في إدخال البيانات الانتخابية
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لا تأخير في إدخال البيانات الانتخابية
صرّح رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، اليوم الأحد، بأنه لا يوجد أي تأخير في إدخال البيانات الانتخابية بعد اتهام مرشح تحالف المعارضة، كمال... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T20:38+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأضاف ينر خلال مؤتمر صحفي: "لا انقطاع أو تأخير في إدخال البيانات الانتخابية ونرسل كل النتائج للأحزاب".وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 90 % من أصوات الناخبين.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.86 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.38 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع".
https://sputnikarabic.ae/20230514/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-تركيا-1077019303.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لا تأخير في إدخال البيانات الانتخابية
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صرّح رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، اليوم الأحد، بأنه لا يوجد أي تأخير في إدخال البيانات الانتخابية بعد اتهام مرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، الهيئة بعدم نقل نتائج الانتخابات من المحافظات المختلفة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأضاف ينر خلال مؤتمر صحفي: "لا انقطاع أو تأخير في إدخال البيانات الانتخابية ونرسل كل النتائج للأحزاب".
وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
التركية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 90 % من أصوات الناخبين.
وذكرت وكالة
"الأناضول" الرسمية أن "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.86 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.38 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع".