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بعد فرز 97 % من الأصوات.. أردوغان يحصل على 49.5 % بالانتخابات الرئاسية التركية مقابل 44.79 لكليجدار
https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-نتشارك-نتائج-الانتخابات-مع-الأحزاب-باستمرار-1077033554.html
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: نتشارك نتائج الانتخابات مع الأحزاب باستمرار
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: نتشارك نتائج الانتخابات مع الأحزاب باستمرار
قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الأحد، إن الهيئة تتشارك نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل مستمر مع الأحزاب التركية وفقا... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T21:38+0000
2023-05-14T21:38+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وأكد أحمد ينر خلال مؤتمر صحفي، أنه لا انقطاع أو تأخير في إدخال البيانات الانتخابية، وأن الهيئة العليا للانتخابات التركية ترسل كل النتائج للأحزاب بشكل مستمر وفق القانون.ويذكر أن كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية، قد دعا، أمس الأحد، الهيئة العليا للانتخابات إلى نقل نتائج التصويت في المحافظات التركية وتسجيلها.وقال كيليتشدار أوغلو:وأضاف المرشح للانتخابات الرئاسية التركية "لن ننام الليلة يا شعبي، وأحذر الهيئة العليا للانتخابات وعليها نقل نتائج الانتخابات من المحافظات المختلفة وإدخالها في النظام".ومن جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن التسرع في إعلان نتائج الانتخابات يعد تعديا على الإرادة الوطنية، قائلا:ودعا الرئيس التركي "جميع الزملاء إلى البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى اكتمال فرز الأصوات رسميا، وانتخابات 14 أيار/مايو جرت في شكل احتفال كبير للديمقراطية يسوده السلام والهدوء، وهذا تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا".ويشار إلى أن كل من أردوغان وكيليتشدار أوغلو سيذهبان إلى جولة إعادة، في حال عدم حصول أي منهما على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من أصوات الناخبين، وذلك حسبما أفادت البيانات الأولية لنتائج الانتخابات، والتي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية.وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 95 % من أصوات الناخبين.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.76 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.49 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع".
https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لا-تأخير-في-إدخال-البيانات-الانتخابية-1077032659.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: نتشارك نتائج الانتخابات مع الأحزاب باستمرار

21:38 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULلافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الأحد، إن الهيئة تتشارك نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل مستمر مع الأحزاب التركية وفقا للقانون.
أنطاكيا - سبوتنيك. وأكد أحمد ينر خلال مؤتمر صحفي، أنه لا انقطاع أو تأخير في إدخال البيانات الانتخابية، وأن الهيئة العليا للانتخابات التركية ترسل كل النتائج للأحزاب بشكل مستمر وفق القانون.
الناس يصطفون في طابور للتصويت في مركز اقتراع في أنقرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لا تأخير في إدخال البيانات الانتخابية
20:38 GMT
ويذكر أن كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية، قد دعا، أمس الأحد، الهيئة العليا للانتخابات إلى نقل نتائج التصويت في المحافظات التركية وتسجيلها.
وقال كيليتشدار أوغلو:
السيناريو الذي بدأ بنسبة 60 بالمئة انخفض إلى 50 بالمئة [في إشارة إلى انخفاض نسبة التصويت لصالح منافسه أردوغان]. يجب ألا يغادر مراقبو الاقتراع والمسؤولون بلجان الانتخابات أماكنهم أبدا.
وأضاف المرشح للانتخابات الرئاسية التركية "لن ننام الليلة يا شعبي، وأحذر الهيئة العليا للانتخابات وعليها نقل نتائج الانتخابات من المحافظات المختلفة وإدخالها في النظام".
ومن جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن التسرع في إعلان نتائج الانتخابات يعد تعديا على الإرادة الوطنية، قائلا:
بينما تجري الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي، مع استمرار فرز الأصوات، فإن الاستعجال في إعلان النتائج يعد تعديا على الإرادة الوطنية.
ودعا الرئيس التركي "جميع الزملاء إلى البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى اكتمال فرز الأصوات رسميا، وانتخابات 14 أيار/مايو جرت في شكل احتفال كبير للديمقراطية يسوده السلام والهدوء، وهذا تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة
09:22 GMT
ويشار إلى أن كل من أردوغان وكيليتشدار أوغلو سيذهبان إلى جولة إعادة، في حال عدم حصول أي منهما على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من أصوات الناخبين، وذلك حسبما أفادت البيانات الأولية لنتائج الانتخابات، والتي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية.
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 95 % من أصوات الناخبين.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.76 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.49 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع".
© Sputnikكيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
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