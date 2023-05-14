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https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-كييف-لا-تملك-القوة-والأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-في-عمق-روسيا-1077016132.html
زيلينسكي: كييف لا تملك القوة والأسلحة لشن هجوم مضاد في عمق روسيا
زيلينسكي: كييف لا تملك القوة والأسلحة لشن هجوم مضاد في عمق روسيا
صرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:34+0000
2023-05-14T12:34+0000
العالم
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وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".وفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.وصل زيلينسكي اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية والتقى بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته في بلفيو. بعد ذلك، ذهب إلى مكتب المستشار للتفاوض مع أولاف شولتز. وعشية هذه الزيارة، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-زيلينسكي-يريد-تفجير-خط-أنابيب-نفط-والاستيلاء-على-قرى-في-روسيا-1077007584.html
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العالم

زيلينسكي: كييف لا تملك القوة والأسلحة لشن هجوم مضاد في عمق روسيا

12:34 GMT 14.05.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)
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صرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.
وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".
وفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا
07:10 GMT
في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.
وصل زيلينسكي اليوم الأحد إلى العاصمة الألمانية والتقى بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته في بلفيو. بعد ذلك، ذهب إلى مكتب المستشار للتفاوض مع أولاف شولتز. وعشية هذه الزيارة، وافقت الحكومة الألمانية على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.
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