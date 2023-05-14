https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-يزور-معسكرا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-أثناء-جولته-في-ألمانيا-1077031307.html
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "زار قاعدة عسكرية حيث يتدرب عسكريون أوكرانيون خلال زيارته لألمانيا". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T19:45+0000
2023-05-14T19:45+0000
2023-05-14T19:45+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وكتب زيلينسكي، اليوم الأحد، عبر قناته على "تلغرام": "زرت قاعدة عسكرية في مدينة آخن، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون، وتحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الجنود الأوكرانيين كما أنني قدمت جوائز رسمية للمقاتلين".وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.ووفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "زار قاعدة عسكرية حيث يتدرب عسكريون أوكرانيون خلال زيارته لألمانيا".
وكتب زيلينسكي، اليوم الأحد، عبر قناته على "تلغرام": "زرت قاعدة عسكرية في مدينة آخن، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون، وتحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الجنود الأوكرانيين كما أنني قدمت جوائز رسمية للمقاتلين".
وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.
وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".
ووفقًا لزيلينسكي
، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".
في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.