عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-يزور-معسكرا-لتدريب-الجنود-الأوكرانيين-أثناء-جولته-في-ألمانيا-1077031307.html
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "زار قاعدة عسكرية حيث يتدرب عسكريون أوكرانيون خلال زيارته لألمانيا". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T19:45+0000
2023-05-14T19:45+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061213637_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_7437e4e6d404398015a39d75463c85bf.jpg
وكتب زيلينسكي، اليوم الأحد، عبر قناته على "تلغرام": "زرت قاعدة عسكرية في مدينة آخن، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون، وتحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الجنود الأوكرانيين كما أنني قدمت جوائز رسمية للمقاتلين".وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.ووفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061213637_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_dcd850850f7427284df49b777bfa7119.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

زيلينسكي يزور معسكرا لتدريب الجنود الأوكرانيين أثناء جولته في ألمانيا

19:45 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "زار قاعدة عسكرية حيث يتدرب عسكريون أوكرانيون خلال زيارته لألمانيا".
وكتب زيلينسكي، اليوم الأحد، عبر قناته على "تلغرام": "زرت قاعدة عسكرية في مدينة آخن، حيث يتدرب الجنود الأوكرانيون، وتحدثنا أنا والمستشار الألماني أولاف شولتز مع الجنود الأوكرانيين كما أنني قدمت جوائز رسمية للمقاتلين".
وصرح فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أن أوكرانيا ليس لديها النية ولا الأسلحة الكافية لضرب الأراضي الروسية خلال الهجوم المضاد.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
أمس, 14:52 GMT

وقال الرئيس الأوكراني ردا على سؤال، عما إذا كان من الممكن احتلال جزء من الأراضي الروسية لتعزيز الموقف التفاوضي: "نحن لا نهاجم أراضي روسيا، ليس لدينا القوة ولا الوقت لهذا. وليس لدينا أسلحة تسمح لنا بالقيام بذلك".

ووفقًا لزيلينسكي، تستمر الاستعدادات للهجوم المضاد، والقوات المسلحة الأوكرانية "جاهزة تقريبًا للنجاح".
في الوقت نفسه، اعترف بأنه في حالة الفشل، ستفكر أوكرانيا وعدة دول أخرى في الحاجة إلى مفاوضات السلام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала