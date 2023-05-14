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https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-يلتقي-بالمستشار-الألماني-شولتس-في-برلين-1077009383.html
زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين
زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين
تم استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين بتكريم عسكري في مكتب المستشار، واستقبلته فصيلة من الجنود، ثم سيجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T08:39+0000
2023-05-14T08:39+0000
العالم
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وبثت القنوات التلفزيونية الألمانية بشكل مباشر الاجتماع صباح الأحد.بعد المحادثات، من المرجح أن يتوجه زيلينسكي إلى آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان الدولية.في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، عشية وصول زيلينسكي، على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.توجه زيلينسكي إلى برلين من روما ليلة الأحد. والتقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بابا-الفاتيكان-يستقبل-زيلينسكي-في-قاعة-للجمهور-ويهديه-رمزا-للسلام-1076996166.html
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زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين

08:39 GMT 14.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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تم استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين بتكريم عسكري في مكتب المستشار، واستقبلته فصيلة من الجنود، ثم سيجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء الألماني، أولاف شولتس.
وبثت القنوات التلفزيونية الألمانية بشكل مباشر الاجتماع صباح الأحد.
بعد المحادثات، من المرجح أن يتوجه زيلينسكي إلى آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان الدولية.
بابا الفاتيكان فرانسيس الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
بابا الفاتيكان يستقبل زيلينسكي في قاعة "للجمهور" ويهديه "رمزا للسلام"
أمس, 15:59 GMT
في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، عشية وصول زيلينسكي، على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.
توجه زيلينسكي إلى برلين من روما ليلة الأحد. والتقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية.
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