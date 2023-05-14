https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-يلتقي-بالمستشار-الألماني-شولتس-في-برلين-1077009383.html
زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين
زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين
تم استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين بتكريم عسكري في مكتب المستشار، واستقبلته فصيلة من الجنود، ثم سيجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T08:39+0000
2023-05-14T08:39+0000
2023-05-14T08:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5bade7a83302afc079f85ba5cd7bb127.jpg
وبثت القنوات التلفزيونية الألمانية بشكل مباشر الاجتماع صباح الأحد.بعد المحادثات، من المرجح أن يتوجه زيلينسكي إلى آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان الدولية.في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، عشية وصول زيلينسكي، على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.توجه زيلينسكي إلى برلين من روما ليلة الأحد. والتقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230513/بابا-الفاتيكان-يستقبل-زيلينسكي-في-قاعة-للجمهور-ويهديه-رمزا-للسلام-1076996166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068833671_0:0:923:692_1920x0_80_0_0_711b49238ad20175408d55cd8e272039.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين
تابعنا عبر
تم استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين بتكريم عسكري في مكتب المستشار، واستقبلته فصيلة من الجنود، ثم سيجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء الألماني، أولاف شولتس.
وبثت القنوات التلفزيونية الألمانية بشكل مباشر الاجتماع صباح الأحد.
بعد المحادثات، من المرجح أن يتوجه زيلينسكي إلى آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان الدولية.
في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، عشية وصول زيلينسكي، على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو.
توجه زيلينسكي إلى برلين من روما ليلة الأحد. والتقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية.