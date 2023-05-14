https://sputnikarabic.ae/20230514/سقوط-منطاد-صيني-للطقس-بالقرب-من-منشأة-عسكرية-في-تايوان-1077011866.html
سقوط منطاد صيني للطقس بالقرب من منشأة عسكرية في تايوان
سقوط منطاد صيني للطقس بالقرب من منشأة عسكرية في تايوان
عثر جيش تايوان على حطام منطاد للأرصاد الجوية بالقرب من أحد منشآتهم. وبحسب وكالة الأنباء المركزية للجزيرة، يمكن أن يكون المنطاد للصين. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T09:47+0000
2023-05-14T09:47+0000
2023-05-14T09:47+0000
العالم
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وبحسب الوكالة، عثرت دورية على المنطاد على الطريق بالقرب من إحدى الوحدات العسكرية في أرخبيل ماتسو شمال مضيق تايوان، وتم العثور على اسم شركة من شنغهاي على الحطام، وكذلك نموذج المنطاد: GTS12.وبحسب الوكالة، يعتزم الجيش التايواني دراسة حطام الجهاز وتعزيز مراقبة تحليق مثل هذه الأجسام.في وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن مسؤولين تايوانيين، أن المناطيد المصممة للجيش الصيني تنتهك بانتظام الحدود الجوية لتايوان، وبعض المناطيد تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، والبعض الآخر للقوات الصاروخية لجيش التحرير الشعبي.
https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-دفاع-تايوان-نجري-محادثات-مع-واشنطن-بشأن-أسلحة-قيمتها-500-مليون-دولار-1076799775.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سقوط منطاد صيني للطقس بالقرب من منشأة عسكرية في تايوان
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عثر جيش تايوان على حطام منطاد للأرصاد الجوية بالقرب من أحد منشآتهم. وبحسب وكالة الأنباء المركزية للجزيرة، يمكن أن يكون المنطاد للصين.
وبحسب الوكالة، عثرت دورية على المنطاد على الطريق بالقرب من إحدى الوحدات العسكرية في أرخبيل ماتسو شمال مضيق تايوان، وتم العثور على اسم شركة من شنغهاي على الحطام، وكذلك نموذج المنطاد: GTS12.
وبحسب الوكالة، يعتزم الجيش التايواني دراسة حطام الجهاز وتعزيز مراقبة تحليق مثل هذه الأجسام.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن مسؤولين تايوانيين، أن المناطيد المصممة للجيش الصيني تنتهك بانتظام الحدود الجوية لتايوان، وبعض المناطيد تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، والبعض الآخر للقوات الصاروخية لجيش التحرير الشعبي.