https://sputnikarabic.ae/20230514/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مخازن-الأسلحة-الغربية-1077013404.html

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، عن تدمير مخازن أسلحة تم توريدها لنظام كييف من الغرب باستخدام صواريخ موجهة فائقة الدقة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T11:14+0000

2023-05-14T11:14+0000

2023-05-14T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية في مناطق تيرنوبل وبتروبافلوفكا التابعتين لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى بتوجيه ضربات استهدفت نقاط انتشار القوات الأوكرانية المسلحة ومخازن الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الموردة من الدول الغربية".ونوه البيان إلى أن "جميع الأهداف المحددة تمت إصابتها بنجاح".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيسلوفكا، وتيمكوفكا، وبيريستوفوي، وتابايفكا، في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في منطقتي يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوديان ونيكولسكوي وشيفتشينكو وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، ونشر حساب "سبوتنيك" على تليغرام فيديو يظهر لحظة الانفجار الهائل.وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع غفوزديكا.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة قرية تياغينكا التابعة لمقاطعة خيرسون، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.

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روسيا, رصد عسكري