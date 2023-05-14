صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو
11:14 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، عن تدمير مخازن أسلحة تم توريدها لنظام كييف من الغرب باستخدام صواريخ موجهة فائقة الدقة.
وقالت الوزارة في البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية في مناطق تيرنوبل وبتروبافلوفكا التابعتين لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى بتوجيه ضربات استهدفت نقاط انتشار القوات الأوكرانية المسلحة ومخازن الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الموردة من الدول الغربية".
وفي منطقة نيكولاييف، تم تدمير مستودع ذخيرة لمجموعة القوات الأوكرانية المسماة "خيرسون".
ونوه البيان إلى أن "جميع الأهداف المحددة تمت إصابتها بنجاح".
كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.
كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق غولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، وكيريليفكا، وسبورنيه، وفيسيولي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوالكساندريفكا وأوبوروتنوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتروفكا وجوفتنيف في مقاطعة خاركوف.
وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيسلوفكا، وتيمكوفكا، وبيريستوفوي، وتابايفكا، في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 100 جندي أوكراني وخمس مركبات ومدفع هاوتزر "دي- 20" ومدفع "رابيرا" المضاد للدبابات.
وعلى محور كراسني ليمان ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في منطقتي يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مصفحة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع غفوزديكا.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوديان ونيكولسكوي وشيفتشينكو وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلعت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر "مستا بي" ومدفع غفوزديكا.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، ونشر حساب "سبوتنيك" على تليغرام فيديو يظهر لحظة الانفجار الهائل.
وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع غفوزديكا.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة قرية تياغينكا التابعة لمقاطعة خيرسون، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.