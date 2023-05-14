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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/صواريخ-روسية-بعيدة-المدى-تدمر-مخازن-الأسلحة-الغربية-1077013404.html
صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو
صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، عن تدمير مخازن أسلحة تم توريدها لنظام كييف من الغرب باستخدام صواريخ موجهة فائقة الدقة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T11:14+0000
2023-05-14T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية في مناطق تيرنوبل وبتروبافلوفكا التابعتين لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى بتوجيه ضربات استهدفت نقاط انتشار القوات الأوكرانية المسلحة ومخازن الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الموردة من الدول الغربية".ونوه البيان إلى أن "جميع الأهداف المحددة تمت إصابتها بنجاح".واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيسلوفكا، وتيمكوفكا، وبيريستوفوي، وتابايفكا، في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور كراسني ليمان ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في منطقتي يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوديان ونيكولسكوي وشيفتشينكو وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، ونشر حساب "سبوتنيك" على تليغرام فيديو يظهر لحظة الانفجار الهائل.وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع غفوزديكا.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة قرية تياغينكا التابعة لمقاطعة خيرسون، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ روسية بعيدة المدى تدمر مخازن الأسلحة الغربية في أوكرانيا... فيديو

11:14 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 14.05.2023)
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© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد، عن تدمير مخازن أسلحة تم توريدها لنظام كييف من الغرب باستخدام صواريخ موجهة فائقة الدقة.
وقالت الوزارة في البيان: "قامت القوات المسلحة الروسية في مناطق تيرنوبل وبتروبافلوفكا التابعتين لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، باستخدام أسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى بتوجيه ضربات استهدفت نقاط انتشار القوات الأوكرانية المسلحة ومخازن الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الموردة من الدول الغربية".

وفي منطقة نيكولاييف، تم تدمير مستودع ذخيرة لمجموعة القوات الأوكرانية المسماة "خيرسون".

ونوه البيان إلى أن "جميع الأهداف المحددة تمت إصابتها بنجاح".
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:00 GMT

كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.
كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 18 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق غولايا بريستان في مقاطعة خيرسون، وكيريليفكا، وسبورنيه، وفيسيولي، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوالكساندريفكا وأوبوروتنوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتروفكا وجوفتنيف في مقاطعة خاركوف.
وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والآليات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كيسلوفكا، وتيمكوفكا، وبيريستوفوي، وتابايفكا، في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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03:57 GMT

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 100 جندي أوكراني وخمس مركبات ومدفع هاوتزر "دي- 20" ومدفع "رابيرا" المضاد للدبابات.

وعلى محور كراسني ليمان ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات العدو في منطقتي يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم تحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مصفحة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع غفوزديكا.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "الشرق" (فوستوك) وحدات العدو في مناطق فوديان ونيكولسكوي وشيفتشينكو وفيليكايا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبولتافكا ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلعت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر "مستا بي" ومدفع غفوزديكا.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خميلنيتسكي، ونشر حساب "سبوتنيك" على تليغرام فيديو يظهر لحظة الانفجار الهائل.
وفي اتجاه خيرسون، تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا وست مركبات ومدفع غفوزديكا.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة قرية تياغينكا التابعة لمقاطعة خيرسون، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو 36" أمريكي الصنع.
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