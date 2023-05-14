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https://sputnikarabic.ae/20230514/غالانت-أثبتنا-أن-من-يهدد-مواطني-إسرائيل-لن-يتمكن-من-النوم-بسلام-1077022263.html
غالانت: أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام
غالانت: أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام
علق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واانتهاء عملية "الدرع والسهم". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T15:19+0000
2023-05-14T15:19+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار قطاع غزة
العالم العربي
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وقال غالانت، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل وتفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنيها في أي ساحة وفي أي وقت".وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/نص-وثيقة-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077007270.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي

غالانت: أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام

15:19 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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علق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واانتهاء عملية "الدرع والسهم".
وقال غالانت، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل وتفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنيها في أي ساحة وفي أي وقت".
وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
نص وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
07:06 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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