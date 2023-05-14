عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/قطر-ترحب-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077006929.html
قطر ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
قطر ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
عبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T06:49+0000
2023-05-14T06:49+0000
الأخبار
قطر
أخبار قطر اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076904886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ea8c088ec4bf07fdc0958b5de5c3515.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ليل السبت، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وخلال الاتصال، قال الوزير القطري إن بلاده تدين القصف الإسرائيلي "على المنشآت المدنية والمنازل في غزة.كما عبر عن "ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم".وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية من أجل التهدئة.وفي العاشرة من مساء اليوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/دوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-ورصد-إطلاق-قذيفتين-من-القطاع-1077002702.html
قطر
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076904886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_295721560b4e18710820d6893646ee01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

قطر ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

06:49 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
عبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ليل السبت، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة ورصد إطلاق قذيفتين من القطاع
أمس, 21:26 GMT
وخلال الاتصال، قال الوزير القطري إن بلاده تدين القصف الإسرائيلي "على المنشآت المدنية والمنازل في غزة.
كما عبر عن "ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم".
وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية من أجل التهدئة.
وفي العاشرة من مساء اليوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала