https://sputnikarabic.ae/20230514/قطر-ترحب-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077006929.html

قطر ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قطر ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

عبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، عن ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T06:49+0000

2023-05-14T06:49+0000

2023-05-14T06:49+0000

الأخبار

قطر

أخبار قطر اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076904886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ea8c088ec4bf07fdc0958b5de5c3515.jpg

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ليل السبت، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وخلال الاتصال، قال الوزير القطري إن بلاده تدين القصف الإسرائيلي "على المنشآت المدنية والمنازل في غزة.كما عبر عن "ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه اليوم".وشهد الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية من أجل التهدئة.وفي العاشرة من مساء اليوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230513/دوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-ورصد-إطلاق-قذيفتين-من-القطاع-1077002702.html

قطر

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي