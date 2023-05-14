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كوريا الجنوبية توقع مع مملكة البحرين اتفاقية لترويج التجارة والاستثمار
كوريا الجنوبية توقع مع مملكة البحرين اتفاقية لترويج التجارة والاستثمار
أكدت السلطات الكورية الجنوبية أنها وقعت مع مملكة البحرين اتفاقية إطارية لترويج التجارة والاستثمار. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T08:44+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة يونهاب الكورية، فقد وقعت وزارتا الصناعة والتجارة في كل من كوريا الجنوبية والبحرين على اتفاقية إطارية لترويج التجارة والاستثمار، تهدف إلى "إنشاء أساس التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين".وقال البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيئول: "أجرى مدير المفوضية التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة آن ديوك-غون محادثات تجارية مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو في فندق بوسط سيئول، ووقعا على الاتفاقية".وأوضح أن "الشركات من البلدين تسعى لتوقيع صفقات بقيمة 57 مليون دولار خلال ملتقى الأعمال الكوري - البحريني الذي عقد في يوم 11 مايو في سيئول بمشاركة مسؤولي 36 شركة من البلدين".وقال "آن": التعاون الثنائي بين البلدين الذي تركز على الطاقة والإنشاءات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، يتوسع إلى الرعاية الصحية والطبية وغيرها"، لافتا إلى أنه "تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والمزرعة الذكية".يشار إلى أن هذه هي أول محادثات تجارية ثنائية بين البلدين منذ 28 عاما، بعد عام 1995.طالع أيضا: كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد ‏توقف دام 13 عاما
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كوريا الجنوبية, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الجنوبية, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الجنوبية توقع مع مملكة البحرين اتفاقية لترويج التجارة والاستثمار

08:44 GMT 14.05.2023
© Sputnik . M.HEMIDAقصر الصخير الملكي في البحرين
قصر الصخير الملكي في البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . M.HEMIDA
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أكدت السلطات الكورية الجنوبية أنها وقعت مع مملكة البحرين اتفاقية إطارية لترويج التجارة والاستثمار.
ووفقا لبيان نشرته وكالة يونهاب الكورية، فقد وقعت وزارتا الصناعة والتجارة في كل من كوريا الجنوبية والبحرين على اتفاقية إطارية لترويج التجارة والاستثمار، تهدف إلى "إنشاء أساس التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين".
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وقال البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في سيئول: "أجرى مدير المفوضية التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة آن ديوك-غون محادثات تجارية مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو في فندق بوسط سيئول، ووقعا على الاتفاقية".
وأوضح أن "الشركات من البلدين تسعى لتوقيع صفقات بقيمة 57 مليون دولار خلال ملتقى الأعمال الكوري - البحريني الذي عقد في يوم 11 مايو في سيئول بمشاركة مسؤولي 36 شركة من البلدين".

وأشار البيان إلى أن الوزير البحريني زار على رأس وفد يضم 20 مسؤولا من 12 شركة بحرينية رئيسية، كوريا الجنوبية، في زيارة هي الأولى التي يزور فيها وفد اقتصادي بحريني كوريا منذ عام 2012.

وقال "آن": التعاون الثنائي بين البلدين الذي تركز على الطاقة والإنشاءات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، يتوسع إلى الرعاية الصحية والطبية وغيرها"، لافتا إلى أنه "تم توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والمزرعة الذكية".
يشار إلى أن هذه هي أول محادثات تجارية ثنائية بين البلدين منذ 28 عاما، بعد عام 1995.
طالع أيضا: كوريا الجنوبية تستأنف مع دول خليجية المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد ‏توقف دام 13 عاما
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