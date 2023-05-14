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https://sputnikarabic.ae/20230514/كيف-تجري-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-التركية-لعام-2023-في-تركيا-وخارجها-1076980692.html
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، اليوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار. وإلى جانب أردوغان وكليجدار أوغلو، اللذين طرحهما تحالف المعارضة المكون من ستة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T06:00+0000
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وانتهت مساء الثلاثاء الماضي 9 مايو، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.لتعرف كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها، شاهد الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار تركيا اليوم
انفوجرافيك, инфографика, أخبار تركيا اليوم

كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها

06:00 GMT 14.05.2023
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تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، اليوم الأحد الموافق 14 مايو/ أيار. وإلى جانب أردوغان وكليجدار أوغلو، اللذين طرحهما تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، تضم قائمة المرشحين الرئاسيين سنان أوغان من تحالف الأجداد "آتا".
وانتهت مساء الثلاثاء الماضي 9 مايو، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.
لتعرف كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها، شاهد الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.
وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.
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