https://sputnikarabic.ae/20230514/للمرة-الأولى-منذ-عام-1948-الأمم-المتحدة-تحيي-ذكرى-نكبة-فلسطين-1077019476.html

للمرة الأولى منذ عام 1948... الأمم المتحدة تحيي ذكرى "نكبة فلسطين"

للمرة الأولى منذ عام 1948... الأمم المتحدة تحيي ذكرى "نكبة فلسطين"

قررت الأمم المتحدة، لأول مرة منذ عام 1948، إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T14:18+0000

2023-05-14T14:18+0000

2023-05-14T14:18+0000

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من المقرر وفق التفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار صدر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إحياء هذه الذكرى، بتنظيم حدثين في مقر الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وسيشارك في تنظيم الفعاليتين، غدا الاثنين 15 مايو/أيار، بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بحسب المصدر ذاته.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت.وستقام الفعالية الأولى اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا (بتوقيت نيويورك) في غرفة الاجتماعات رقم 4 بمقر الأمم المتحدة، وسيرأسها السفير شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.وخلال الحدث سيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا، إضافة لكلمات من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، وممثلي المجموعات الإقليمية والمجتمع المدني.والفعالية الثانية عبارة عن حدث تذكاري خاص وحفلة موسيقية في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الساعة 6 حتى 8 مساء (بتوقيت نيويورك)، ويهدف هذا الحدث إلى خلق تجربة غنية حول نكبة الشعب الفلسطيني، من خلال صور ومقاطع فيديو وشهادات، وحفلين موسيقيين.وكانت إسرائيل قد حاولت عبر وزارة خارجيتها حث مختلف الدول على عدم المشاركة في فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة من خلال رسائل بعثت بها.

https://sputnikarabic.ae/20230514/إحصاء-رسمي-عدد-الفلسطينيين-تضاعف-10-مرات-منذ-النكبة-1077015986.html

https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-إسرائيل-تسعى-لإقناع-ممثلي-الدول-بعدم-حضور-فعالية-أممية-لإحياء-ذكرى-النكبة-الفلسطينية-1076343410.html

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