https://sputnikarabic.ae/20230514/ليفربول-يبحث-عن-معجزة-تحجز-له-مكانا-بين-الأربعة-الكبار-1077029492.html

ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"

ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"

لا يزال يورغن كلوب مدرب ليفربول يأمل في الحصول على "معجزة" أخرى لمساعدة الريدز في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لكنه يأسف لأن الوضع خارج عن إرادته هذه... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T18:40+0000

2023-05-14T18:40+0000

2023-05-14T18:40+0000

مجتمع

رياضة

منوعات

أخبار الدوري الإنجليزي

ليفربول

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062837218_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_5fff67a7686b5a40f943934447b6c5a1.jpg

وقبل شهر كان النادي في المركز الثامن بفارق عشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، لكن ستة انتصارات متتالية دفعته للمركز الخامس على بعد نقطة فقط عن منافسه الذي لديه مباراة مؤجلة.وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.وإلى جانب القيمة الرياضية الاستثنائية، فإن التواجد في دوري الأبطال يضمن عوائد مالية ضخمة ويكون عاملا مهما أيضا في سوق الانتقالات وضم النجوم.ويتصدر الدوري حاليا، مانشستر سيتي (مع مباراة مؤجلة) بفارق نقطة عن أرسنال.وفيما ضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، تنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.ولدى نيوكاسل 3 مباريات مؤجلة الأولى يستضيف خلالها برايتون والثانية على ملعبه مع ليستر سيتي الذي يصارع الهبوط، والأخيرة خارج ملعبه ضد تشيلسي.ولدى مانشستر يونايتد 3 مباريات مؤجلة أيضا، خارج ملعبه مع بورنموث، وعلى ملعبه مع كل من تشيلسي وفولهام.أما ليفربول، فلديه 3 مباريات مؤجلة ضد ليستر سيتي خارج ملعبه، وعلى ملعبه ضد أستون فيلا، وخارج ملعبه في مواجهة ساوثامبتون.فيما ينتظر برايتون خوض 5 مؤجلات ضد أرسنال ونيوكاسل خارج ملعبه، وساوثامبتون ومانشستر سيتي على ملعبه، وضد أستون فيلا خارج ملعبه.

https://sputnikarabic.ae/20230510/يعادل-ميسي-فينيسيوس-يحقق-رقما-قياسيا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1076885859.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد, مانشستر سيتي