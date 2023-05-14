https://sputnikarabic.ae/20230514/ليفربول-يبحث-عن-معجزة-تحجز-له-مكانا-بين-الأربعة-الكبار-1077029492.html
ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"
ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"
لا يزال يورغن كلوب مدرب ليفربول يأمل في الحصول على "معجزة" أخرى لمساعدة الريدز في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لكنه يأسف لأن الوضع خارج عن إرادته هذه... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T18:40+0000
2023-05-14T18:40+0000
2023-05-14T18:40+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062837218_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_5fff67a7686b5a40f943934447b6c5a1.jpg
وقبل شهر كان النادي في المركز الثامن بفارق عشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، لكن ستة انتصارات متتالية دفعته للمركز الخامس على بعد نقطة فقط عن منافسه الذي لديه مباراة مؤجلة.وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.وإلى جانب القيمة الرياضية الاستثنائية، فإن التواجد في دوري الأبطال يضمن عوائد مالية ضخمة ويكون عاملا مهما أيضا في سوق الانتقالات وضم النجوم.ويتصدر الدوري حاليا، مانشستر سيتي (مع مباراة مؤجلة) بفارق نقطة عن أرسنال.وفيما ضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، تنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.ولدى نيوكاسل 3 مباريات مؤجلة الأولى يستضيف خلالها برايتون والثانية على ملعبه مع ليستر سيتي الذي يصارع الهبوط، والأخيرة خارج ملعبه ضد تشيلسي.ولدى مانشستر يونايتد 3 مباريات مؤجلة أيضا، خارج ملعبه مع بورنموث، وعلى ملعبه مع كل من تشيلسي وفولهام.أما ليفربول، فلديه 3 مباريات مؤجلة ضد ليستر سيتي خارج ملعبه، وعلى ملعبه ضد أستون فيلا، وخارج ملعبه في مواجهة ساوثامبتون.فيما ينتظر برايتون خوض 5 مؤجلات ضد أرسنال ونيوكاسل خارج ملعبه، وساوثامبتون ومانشستر سيتي على ملعبه، وضد أستون فيلا خارج ملعبه.
https://sputnikarabic.ae/20230510/يعادل-ميسي-فينيسيوس-يحقق-رقما-قياسيا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1076885859.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062837218_3:0:1308:979_1920x0_80_0_0_60986d50e5aedf6e0c7743d41ab29a83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد, مانشستر سيتي
رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, مانشستر يونايتد, مانشستر سيتي
ليفربول يبحث عن "معجزة" تحجز له مكانا بين "الأربعة الكبار"
تابعنا عبر
لا يزال يورغن كلوب مدرب ليفربول يأمل في الحصول على "معجزة" أخرى لمساعدة الريدز في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لكنه يأسف لأن الوضع خارج عن إرادته هذه المرة عندما يتعلق الأمر بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقبل شهر كان النادي في المركز الثامن بفارق عشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، لكن ستة انتصارات متتالية دفعته للمركز الخامس على بعد نقطة فقط عن منافسه الذي لديه مباراة مؤجلة.
وتكمن أهمية احتلال موقع ضمن المراكز الأربعة الأولى
في الدوري الإنجليزي، في أن أصحاب هذه المراكز سيتأهلون إلى دوري الأبطال، ويلعب صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر.
وإلى جانب القيمة الرياضية الاستثنائية، فإن التواجد في دوري الأبطال
يضمن عوائد مالية ضخمة ويكون عاملا مهما أيضا في سوق الانتقالات وضم النجوم.
ويتصدر الدوري حاليا، مانشستر سيتي (مع مباراة مؤجلة) بفارق نقطة عن أرسنال.
وفيما ضمن سيتي وأرسنال التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، تنحصر البطاقتين المتبقيتين وباقي المقاعد الأوروبية بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون.
ولدى نيوكاسل 3 مباريات مؤجلة الأولى يستضيف خلالها برايتون والثانية على ملعبه مع ليستر سيتي الذي يصارع الهبوط، والأخيرة خارج ملعبه ضد تشيلسي.
ولدى مانشستر يونايتد 3 مباريات مؤجلة أيضا، خارج ملعبه مع بورنموث، وعلى ملعبه مع كل من تشيلسي وفولهام.
أما ليفربول، فلديه 3 مباريات مؤجلة ضد ليستر سيتي خارج ملعبه، وعلى ملعبه ضد أستون فيلا، وخارج ملعبه في مواجهة ساوثامبتون.
فيما ينتظر برايتون خوض 5 مؤجلات ضد أرسنال ونيوكاسل خارج ملعبه، وساوثامبتون ومانشستر سيتي
على ملعبه، وضد أستون فيلا خارج ملعبه.