تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
14:16 GMT 14.05.2023
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: مصرع 676 شخصا على الأقل وإصابة 5576 آخرين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع
20:09 GMT 13.05.2023
18:05 GMT 13.05.2023
16:10 GMT 13.05.2023
الدعم السريع: لن نتوانى عن محاسبة أي فرد من قواتنا إذا مارس عملا يخالف القانون
15:20 GMT 13.05.2023
12:33 GMT 13.05.2023
12:33 GMT 13.05.2023
قوات الدعم السريع تعلن وقوع قتلى جراء قصف للجيش السوداني في أم درمان
11:30 GMT 13.05.2023
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع في مدينتي بحري وأم درمان
10:40 GMT 13.05.2023
قوات الدعم السريع تتهم استخبارات الجيش السوداني "بتسليح المكونات القبلية" في ولاية غرب دارفور
09:15 GMT 13.05.2023
الاتحاد الأوروبي يشيد بالجهود التي بذلتها السعودية وأمريكا في توقيع طرفي الصراع في السودان على "إعلان جدة" الذي ينص على التزامهما بحماية المدنيين بعد ثلاثة أسابيع من النزاع
08:01 GMT 13.05.2023
الجيش السوداني يشن غارات على مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في محيط السوق العربي والقصر الجمهوري
07:36 GMT 13.05.2023
المملكة العربية السعودية تدعو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الجمعة القادمة في جدة
06:43 GMT 13.05.2023
مصدر دبلوماسي سعودي: ممثلو طرفي الأزمة في السودان سيبقون في مدينة جدة والمفاوضات ستتركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية
06:31 GMT 13.05.2023
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: المحادثات السودانية في جدة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه
06:27 GMT 13.05.2023
إعلام: العمليات العسكرية في السودان تنتقل إلى خرطوم بحري ومواجهات كثيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع
20:45 GMT 12.05.2023
17:38 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني نفذ غارات جوية في جنوب الخرطوم ما أدى إلى سقوط عدد من قتلى وانهيار مباني
17:13 GMT 12.05.2023