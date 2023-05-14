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https://sputnikarabic.ae/20230514/ما-هي-أنواع-الطائرات-المسيرة-وأهميتها-العسكرية-1077013835.html
ما هي أنواع الطائرات المسيرة وأهميتها العسكرية؟
ما هي أنواع الطائرات المسيرة وأهميتها العسكرية؟
أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" أحد أخطر الأسلحة وأكثرها فتكا في الحروب الحديثة، وهي عبارة عن "روبوتات" طائرة يتم التحكم فيها عن بعد أو تعمل بصورة مستقلة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T11:57+0000
2023-05-14T11:57+0000
رصد عسكري
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ويختلف نوع وحجم الطائرة المسيرة وفقا لطبيعة المهام المصممة لتنفيذها، حسبما ذكر موقع "أستراليان يو إيه في"، الذي أورد 4 أنواع رئيسية من الطائرات المسيرة:وأورد الموقع قائمة تضم مزايا وعيوب كل نوع من الطائرات المسيرة والاستخدامات المختلفة لكل منها.طائرات مسيرة بمروحة واحدةيمكنها الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق على ارتفاعات مختلفة لقطع مسافات طويلة بحمولة كبيرة، لكنها عيوبها تكمن في الحاجة لمستخدمين محترفين للتعامل معها، إضافة إلى تكلفة إنتاجها العالية ومراوحها الثقيلة.ويتم استخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات التصوير باستخدام أشعة الليزر والمسح الجوي لمناطق لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى، وهي تشبه المروحيات العادية.طائرات مسيرة متعددة المراوحيتميز هذا النوع من الطائرات المسيرة بالقدرة على الهبوط والإقلاع العمود والثبات في الجو، وسهولة التصنيع والاستخدام، وقدرة أكبر على التحكم في الكاميرات المثبتة عليها.كما تتميز هذه الطائرات بقدرتها على العمل بكفاءة داخل المساحات المحدودة وبين منشآت أو في الغابات، التي تكون قدرة المسيرات الأخرى في الوصول إليها محدودة.ويوجد عدة أنواع من هذه المسيرات، التي يتراوح عدد مراوحها بين 3 و8 مراوح، وأكثرها انتشارا ذات الـ 4 مراوح المعرفة بـ "كواد كوبتر".لكن أهم عيوب المسيرات متعددة المراوح هو المدى القصير والحمولة المنخفضة مما يجعلها غير مناسبة لتنفيذ مهام استطلاع للمناطق المفتوحة.ويتم استخدام المسيرات متعددة المراوح في مهام البحث والاستطلاع بفضل قدرتها العالية على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة عالية.طائرات مسيرة بأجنحة ثابتةأهم ما يميز المسيرات ثابتة الأجنحة هو المدى الكبير والقدرة على تغطية مساحات كبيرة من الأرض في مهام الاستطلاع، إضافة إلى السرعة العالية.ورغم ذلك فإن هذا النوع من الطائرات المسيرة له عيوب كثيرة أبرزها أنها تحتاج لمساحات كبيرة للإقلاع والهبوط وأنها لا تستطيع الإقلاع والهبوط العمودي أو الثبات في الجو لتنفيذ مهام محددة.كما تعد عملية تشغيل المسيرات ثابتة الأجنحة أكثر صعوبة من الأنواع الأخرى، إضافة إلى تكلفتها المرتفعة.ويمكن استخدام هذا النوع في مهام البحث والاستطلاع الجوي، إضافة إلى إمكانية تسليحها بأنواع مختلفة من القنابل والصواريخ.المسيرات الهجينة (بأجنحة ثابتة ومراوح)يجمع هذا النوع بين مميزات الطائرات المسيرة ذات المراوح وأبزرها الإقلاع والهبوط العمودي، وبين ميزة المدى الطويل للمسيرات ثابتة الأجنحة.لكن هذا النوع يكون أقل في المدى وكفاءة التحليق مقارنة بالمسيرات ثابتة الأجنحة أو ذات المراوح المتعددة.هل هناك أنواع أخرى من الطائرات المسيرة؟إضافة إلى الأنواع الـ 4 التي تم ذكرها سابقا، فإن هناك أنواع أخرى من المسيرات الصغيرة والتكتيكية التي يكون لها أدوار مختلفة في المهام العسكرية وأبرزها جمع المعلومات الاستخباراتية عن الخصم.وتوجد مسيرات قتالية وغير قتالية ومسيرات خاصة بمهام الحرب الإلكترونية.ما هي أبرز الدول المصنعة للطائرات المسيرة؟انتشرت صناعة الطائرات المسيرة في الكثير من الدول حول العالم وأصبح هناك منافسة عالمية كبيرة في هذا المجال.لكن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت في مقدمة الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة التي يتم تصنيع أنواع مختلفة منها.وفي الشرق الأوسط أصبحت كل من إسرائيل وإيران والإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة.
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي أنواع الطائرات المسيرة وأهميتها العسكرية؟

11:57 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أصبحت الطائرات المسيرة الـ "درونز" أحد أخطر الأسلحة وأكثرها فتكا في الحروب الحديثة، وهي عبارة عن "روبوتات" طائرة يتم التحكم فيها عن بعد أو تعمل بصورة مستقلة بعد تزويدها بنظام ملاحي خاص مرتبط بأنظمة الملاحة العالمية.
ويختلف نوع وحجم الطائرة المسيرة وفقا لطبيعة المهام المصممة لتنفيذها، حسبما ذكر موقع "أستراليان يو إيه في"، الذي أورد 4 أنواع رئيسية من الطائرات المسيرة:
طائرات مسيرة بمروحة واحدة.
طائرات مسيرة متعددة المراوح.
طائرات مسيرة بأجنحة ثابتة.
طائرات مسيرة هجينة بأجنحة ثابتة ومراوح.
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
المخابرات الأوكرانية تحصل على الطائرة المسيرة الألمانية "فيكتور"
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وأورد الموقع قائمة تضم مزايا وعيوب كل نوع من الطائرات المسيرة والاستخدامات المختلفة لكل منها.

طائرات مسيرة بمروحة واحدة

يمكنها الإقلاع والهبوط العمودي والتحليق على ارتفاعات مختلفة لقطع مسافات طويلة بحمولة كبيرة، لكنها عيوبها تكمن في الحاجة لمستخدمين محترفين للتعامل معها، إضافة إلى تكلفة إنتاجها العالية ومراوحها الثقيلة.
ويتم استخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة في عمليات التصوير باستخدام أشعة الليزر والمسح الجوي لمناطق لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى، وهي تشبه المروحيات العادية.

طائرات مسيرة متعددة المراوح

يتميز هذا النوع من الطائرات المسيرة بالقدرة على الهبوط والإقلاع العمود والثبات في الجو، وسهولة التصنيع والاستخدام، وقدرة أكبر على التحكم في الكاميرات المثبتة عليها.
كما تتميز هذه الطائرات بقدرتها على العمل بكفاءة داخل المساحات المحدودة وبين منشآت أو في الغابات، التي تكون قدرة المسيرات الأخرى في الوصول إليها محدودة.
ويوجد عدة أنواع من هذه المسيرات، التي يتراوح عدد مراوحها بين 3 و8 مراوح، وأكثرها انتشارا ذات الـ 4 مراوح المعرفة بـ "كواد كوبتر".
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
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أمس, 17:26 GMT
لكن أهم عيوب المسيرات متعددة المراوح هو المدى القصير والحمولة المنخفضة مما يجعلها غير مناسبة لتنفيذ مهام استطلاع للمناطق المفتوحة.
ويتم استخدام المسيرات متعددة المراوح في مهام البحث والاستطلاع بفضل قدرتها العالية على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة عالية.

طائرات مسيرة بأجنحة ثابتة

أهم ما يميز المسيرات ثابتة الأجنحة هو المدى الكبير والقدرة على تغطية مساحات كبيرة من الأرض في مهام الاستطلاع، إضافة إلى السرعة العالية.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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ورغم ذلك فإن هذا النوع من الطائرات المسيرة له عيوب كثيرة أبرزها أنها تحتاج لمساحات كبيرة للإقلاع والهبوط وأنها لا تستطيع الإقلاع والهبوط العمودي أو الثبات في الجو لتنفيذ مهام محددة.
كما تعد عملية تشغيل المسيرات ثابتة الأجنحة أكثر صعوبة من الأنواع الأخرى، إضافة إلى تكلفتها المرتفعة.
ويمكن استخدام هذا النوع في مهام البحث والاستطلاع الجوي، إضافة إلى إمكانية تسليحها بأنواع مختلفة من القنابل والصواريخ.

المسيرات الهجينة (بأجنحة ثابتة ومراوح)

يجمع هذا النوع بين مميزات الطائرات المسيرة ذات المراوح وأبزرها الإقلاع والهبوط العمودي، وبين ميزة المدى الطويل للمسيرات ثابتة الأجنحة.
لكن هذا النوع يكون أقل في المدى وكفاءة التحليق مقارنة بالمسيرات ثابتة الأجنحة أو ذات المراوح المتعددة.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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هل هناك أنواع أخرى من الطائرات المسيرة؟

إضافة إلى الأنواع الـ 4 التي تم ذكرها سابقا، فإن هناك أنواع أخرى من المسيرات الصغيرة والتكتيكية التي يكون لها أدوار مختلفة في المهام العسكرية وأبرزها جمع المعلومات الاستخباراتية عن الخصم.
وتوجد مسيرات قتالية وغير قتالية ومسيرات خاصة بمهام الحرب الإلكترونية.

ما هي أبرز الدول المصنعة للطائرات المسيرة؟

انتشرت صناعة الطائرات المسيرة في الكثير من الدول حول العالم وأصبح هناك منافسة عالمية كبيرة في هذا المجال.
طائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
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لكن الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت في مقدمة الدول الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة التي يتم تصنيع أنواع مختلفة منها.
وفي الشرق الأوسط أصبحت كل من إسرائيل وإيران والإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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