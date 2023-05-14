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مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، على عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وإيطاليا في مختلف المجالات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:08+0000
2023-05-14T13:08+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المسؤول العراقي استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسو كريكانتي.وأوضح أنهما بحثا الدعم الذي تقدمه إيطاليا للعراق بشأن تطوير السياحة في مدينة أور، بجانب التعاون في حقول الطاقة، والاقتصاد، والتجارة.وشدد الغزي على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، مشيدا بدور الشركات الإيطالية التي تعمل في العراق، والجهود الدبلوماسية الإيجابية الداعمة لسيادة بلاده.واتفق الجانبان على تواصل فعالية الشراكة من خلال عقد اجتماعات فنية موسعة في الأيام المقبلة.
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيطاليا
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيطاليا

مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

13:08 GMT 14.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، على عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وإيطاليا في مختلف المجالات.
جاء هذا في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن المسؤول العراقي استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسو كريكانتي.
وأوضح أنهما بحثا الدعم الذي تقدمه إيطاليا للعراق بشأن تطوير السياحة في مدينة أور، بجانب التعاون في حقول الطاقة، والاقتصاد، والتجارة.
وشدد الغزي على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، مشيدا بدور الشركات الإيطالية التي تعمل في العراق، والجهود الدبلوماسية الإيجابية الداعمة لسيادة بلاده.
واتفق الجانبان على تواصل فعالية الشراكة من خلال عقد اجتماعات فنية موسعة في الأيام المقبلة.
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