https://sputnikarabic.ae/20230514/مباحثات-عراقية-إيطالية-لتعزيز-التعاون-في-مجال-الطاقة-1077017044.html
مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، على عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وإيطاليا في مختلف المجالات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:08+0000
2023-05-14T13:08+0000
2023-05-14T13:08+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن المسؤول العراقي استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسو كريكانتي.وأوضح أنهما بحثا الدعم الذي تقدمه إيطاليا للعراق بشأن تطوير السياحة في مدينة أور، بجانب التعاون في حقول الطاقة، والاقتصاد، والتجارة.وشدد الغزي على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، مشيدا بدور الشركات الإيطالية التي تعمل في العراق، والجهود الدبلوماسية الإيجابية الداعمة لسيادة بلاده.واتفق الجانبان على تواصل فعالية الشراكة من خلال عقد اجتماعات فنية موسعة في الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230510/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-تطوير-العلاقات-مع-ألمانيا-1076883135.html
العراق
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9c998191355ff9717ad67a4cc2ed851d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيطاليا
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, إيطاليا
مباحثات عراقية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، على عمق العلاقات الثنائية بين بلاده وإيطاليا في مختلف المجالات.
جاء هذا في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن المسؤول العراقي استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسو كريكانتي.
وأوضح أنهما بحثا الدعم الذي تقدمه إيطاليا للعراق بشأن تطوير السياحة في مدينة أور، بجانب التعاون في حقول الطاقة، والاقتصاد، والتجارة.
وشدد الغزي على عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، مشيدا بدور الشركات الإيطالية التي تعمل في العراق
، والجهود الدبلوماسية الإيجابية الداعمة لسيادة بلاده.
واتفق الجانبان على تواصل فعالية الشراكة من خلال عقد اجتماعات فنية موسعة في الأيام المقبلة.