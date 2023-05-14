https://sputnikarabic.ae/20230514/مقتل-30-شخصا-في-هجوم-مسلح-بشمال-غربي-بوركينا-فاسو-1077013663.html

مقتل 30 شخصا في هجوم مسلح بشمال غربي بوركينا فاسو

مقتل 30 شخصا في هجوم مسلح بشمال غربي بوركينا فاسو

لقي ما لا يقل عن 33 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح شمال غربي بوركينا فاسو، بحسب السلطات المحلية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام غربية عن السلطات أن مسلحين هاجموا مدنيين في قرية "يولو" شمال غربي البلاد، وبلغ "العدد الأولي للقتلى" نتيجة الهجوم " 33 شخصا".وأضافت المصادر للوكالة، أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح ونفذوا الهجوم على دراجات نارية وأطلقوا النار "عشوائيا".وقال محافظ بوكل دو موهون، بابو بيار باسينغ، إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة " بوركينا 24 "، نقلاً عن بيان للجيش البوركيني، بمقتل 33 عسكريا في شمالي البلاد نتيجة هجوم إرهابي، وبحسب البيان، فقد تعرضت مفرزة عسكرية لهجوم مكثف في محافظة غورما (المنطقة الشرقية).وأعلنت سلطات بوركينا فاسو، في نيسان/أبريل، عن تعبئة عامة لمحاربة المسلحين المتطرفين، وبذلك تحاول الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي احتواء وصد الهجمات المستمرة منذ عام 2015.

https://sputnikarabic.ae/20230424/المدعي-العام-في-بوركينا-فاسو-يفتح-تحقيقا-بعد-مقتل-60-مدنيا-1076210025.html

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