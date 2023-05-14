https://sputnikarabic.ae/20230514/ملك-المغرب-يوجه-بإنشاء-مركز-لأبحاث-الدفاع-بمناسبة-الذكرى-الـ-67-لتأسيس-القوات-المسلحة-المغربية-1077013505.html
ملك المغرب يوجه بإنشاء مركز لأبحاث الدفاع بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية
ملك المغرب يوجه بإنشاء مركز لأبحاث الدفاع بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية
أصدر الملك محمد السادس ملك المغرب، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T11:25+0000
2023-05-14T11:25+0000
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ووفق الأمر اليومي الذي أصدره الديوان الملكي، ونشره موقع هسبريس المغربي، أكد الملك محمد السادس، في خطابه للجنود والضباط أن ما يضطلعون به من مهام، "وما تتحلون به من صادق الإرادة ونكران الذات في الدفاع عن الوطن والذود عن وحدته الترابية وفاءا لقسم المسيرة، لمن دواعي اعتزازنا وافتخارنا بكم وبالأدوار الجليلة المنوطة بأفراد القوات المسلحة الملكية".ولفت إلى أن "التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي منكم، علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر، مقاربة عقلانية، كيفا وكما، بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجيستيكية لقواتنا، فضلا على امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات".وحول اختصاصات هذا المركز، أوضح البيان أنه قد أوكل إليه "مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن، في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية".طالع أيضا: إسرائيل تزود الجيش المغربي بأنظمة حرب إلكترونية واستخباراتية
https://sputnikarabic.ae/20230422/ملك-المغرب-يعين-قائدا-جديدا-للجيش-1076190545.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, العالم العربي
ملك المغرب يوجه بإنشاء مركز لأبحاث الدفاع بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية
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أصدر الملك محمد السادس ملك المغرب، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة المغربية.
ووفق الأمر
اليومي الذي أصدره الديوان الملكي، ونشره موقع هسبريس المغربي، أكد الملك محمد السادس، في خطابه للجنود والضباط أن ما يضطلعون به من مهام، "وما تتحلون به من صادق الإرادة ونكران الذات في الدفاع عن الوطن والذود عن وحدته الترابية وفاءا لقسم المسيرة، لمن دواعي اعتزازنا وافتخارنا بكم وبالأدوار الجليلة المنوطة بأفراد القوات المسلحة الملكية".
ولفت إلى أن "التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي منكم
، علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر، مقاربة عقلانية، كيفا وكما، بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجيستيكية لقواتنا، فضلا على امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات".
ولهذه الأسباب وغيرها، وجه الملك بـ "إنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا".
وحول اختصاصات هذا المركز، أوضح البيان أنه قد أوكل إليه "مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن، في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية".