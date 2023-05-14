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https://sputnikarabic.ae/20230514/نائب-زعيم-حزب-الشعب-الجمهوري-التركي-نريد-تعزيز-التعاون-مع-روسيا-في-حال-فوزنا-بالانتخابات-1077007427.html
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حزبه سيقوم بتوطيد علاقته بروسيا في حال فوزه ف يالانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:04+0000
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اسطنبول- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، أوضح نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، برئاسة المرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو أن المعارضة تريد تعزيز العلاقات مع روسيا في حالة الفوز بالانتخابات.وقال: "نحن حزب يؤمن بأهمية وجود علاقة جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع جيراننا.. هناك عدد من المشاكل في علاقات تركيا مع روسيا، لكننا نريد حلها من خلال الحوار والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".ولفت ساليسي إلى ان حزب الشعب الجمهوري منفتح على تعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا، قائلا: "يمكننا تعزيز التجارة، قطاع السياحة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة. نحن لا نتحيز ضد إقامة علاقة مع روسيا".وفيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضًا سنان أوغان من تحالف ATA، فإن نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات لم تكشف بعد عن مرشح واضح فيها.ويتوقع كثيرون أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات، لأن أحدا من المرشحين لن يحصل على 50٪ من الأصوات، فيما تقرر لتلك الجولة أن تكون في الـ 28 من مايو/ آيار الجاري.طالع أيضا: المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات

07:04 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 07:17 GMT 14.05.2023)
© flickr.com / bortescristianعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© flickr.com / bortescristian
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أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حزبه سيقوم بتوطيد علاقته بروسيا في حال فوزه ف يالانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم.
اسطنبول- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، أوضح نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، برئاسة المرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو أن المعارضة تريد تعزيز العلاقات مع روسيا في حالة الفوز بالانتخابات.
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية... صور
05:15 GMT
وقال: "نحن حزب يؤمن بأهمية وجود علاقة جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع جيراننا.. هناك عدد من المشاكل في علاقات تركيا مع روسيا، لكننا نريد حلها من خلال الحوار والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".
ولفت ساليسي إلى ان حزب الشعب الجمهوري منفتح على تعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا، قائلا: "يمكننا تعزيز التجارة، قطاع السياحة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة. نحن لا نتحيز ضد إقامة علاقة مع روسيا".

ويعد كيليجدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم الأحد، وهو مدعوم من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب.

وفيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضًا سنان أوغان من تحالف ATA، فإن نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات لم تكشف بعد عن مرشح واضح فيها.
ويتوقع كثيرون أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات، لأن أحدا من المرشحين لن يحصل على 50٪ من الأصوات، فيما تقرر لتلك الجولة أن تكون في الـ 28 من مايو/ آيار الجاري.
طالع أيضا: المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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