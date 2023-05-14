https://sputnikarabic.ae/20230514/نائب-زعيم-حزب-الشعب-الجمهوري-التركي-نريد-تعزيز-التعاون-مع-روسيا-في-حال-فوزنا-بالانتخابات-1077007427.html
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حزبه سيقوم بتوطيد علاقته بروسيا في حال فوزه ف يالانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:04+0000
2023-05-14T07:04+0000
2023-05-14T07:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101523/24/1015232454_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6bcf9e2ea462c2b4ba501dab679ee5ee.jpg
اسطنبول- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، أوضح نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، برئاسة المرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو أن المعارضة تريد تعزيز العلاقات مع روسيا في حالة الفوز بالانتخابات.وقال: "نحن حزب يؤمن بأهمية وجود علاقة جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع جيراننا.. هناك عدد من المشاكل في علاقات تركيا مع روسيا، لكننا نريد حلها من خلال الحوار والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".ولفت ساليسي إلى ان حزب الشعب الجمهوري منفتح على تعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا، قائلا: "يمكننا تعزيز التجارة، قطاع السياحة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة. نحن لا نتحيز ضد إقامة علاقة مع روسيا".وفيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضًا سنان أوغان من تحالف ATA، فإن نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات لم تكشف بعد عن مرشح واضح فيها.ويتوقع كثيرون أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات، لأن أحدا من المرشحين لن يحصل على 50٪ من الأصوات، فيما تقرر لتلك الجولة أن تكون في الـ 28 من مايو/ آيار الجاري.طالع أيضا: المنطقة العربية في قلب الانتخابات التركية.. ماذا لو فاز مرشح المعارضة؟
https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101523/24/1015232454_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_09febf10cc029a06564149934dc21317.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
07:04 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 07:17 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أن حزبه سيقوم بتوطيد علاقته بروسيا في حال فوزه ف يالانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم.
اسطنبول- سبوتنيك. ووفق تصريحات لوكالة سبوتنيك، أوضح نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، برئاسة المرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو أن المعارضة تريد تعزيز العلاقات مع روسيا في حالة الفوز بالانتخابات
.
وقال: "نحن حزب يؤمن بأهمية وجود علاقة جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع جيراننا
.. هناك عدد من المشاكل في علاقات تركيا مع روسيا، لكننا نريد حلها من خلال الحوار والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد".
ولفت ساليسي إلى ان حزب الشعب الجمهوري منفتح على تعميق التعاون الاقتصادي مع روسيا، قائلا: "يمكننا تعزيز التجارة، قطاع السياحة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا. نحن ملتزمون بتعزيز التنمية والازدهار في المنطقة. نحن لا نتحيز ضد إقامة علاقة مع روسيا".
ويعد كيليجدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم الأحد، وهو مدعوم من قبل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب.
وفيما تضم قائمة المرشحين للرئاسة أيضًا سنان أوغان من تحالف ATA، فإن نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات لم تكشف بعد عن مرشح واضح فيها.
ويتوقع كثيرون أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات، لأن أحدا من المرشحين لن يحصل على 50٪ من الأصوات، فيما تقرر لتلك الجولة أن تكون في الـ 28 من مايو/ آيار الجاري.