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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/هل-سيغير-صاروخ-ستورم-شادو-الوضع-في-أوكرانيا؟-1077008842.html
هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟
هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟
حصلت أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى لأول مرة. تبرعت بريطانيا بصواريخ "ستورم شادو". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T08:31+0000
2023-05-14T08:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن كيفية تغيير ذلك للوضع على الجبهة.أفضل أصدقاء كييفتعد بريطانيا أحد الملهمين الأيديولوجيين الرئيسيين للمساعدات العسكرية لكييف.من الناحية النقدية، بالطبع، لا يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة - 6.6 مليار يورو مقابل 43.2 ، وفقًا لـ Statista. لكن هذا أكثر بكثير من البلدان الأوروبية الآخرى.والأهم من ذلك أن لندن أصبحت الرائد بفضل مجموعة الأسلحة. كان البريطانيون من بين أوائل الذين أرسلوا أنظمة مضادة للدبابات إلى كييف العام الماضي. كانت دبابات تشالنجر 2 هي الأولى، وهذا دفع الألمان والأمريكيين إلى إرسال أبرامز وليوبارد.والآن - صواريخ بعيدة المدى.وفقًا لوزير الدفاع بن والاس، فإن الأسلحة إما لا تزال في طريقها إلى البلاد أو وصلت بالفعل. في الوقت نفسه، هناك شرط: أن تستخدم فقط على "الأراضي السيادية لأوكرانيا". هذا يعني في شبه جزيرة القرم أيضا.وقال المحلل العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو: "لا ينبغي أن تكون هناك أوهام - الغرب مستعد لتقديم كل شيء باستثناء الأسلحة النووية، ولن تفي كييف بوعودها وستضرب بهذه الصواريخ، بما في ذلك المدن الروسية".ويضيف أنه إذا لم تخسر القوات المسلحة لأوكرانيا خلال الهجوم المضاد، فإن نقل المقاتلات الغربية سيكون مجرد مسألة وقت.حقا من بعيدستورم شادو- هو صاروخ كروز خفي يطلق من الجو. يطلق من الطائرات. إنه من تطوير مشترك بين شركة ماترا الفرنسية والشركة البريطانية للطيران والفضاء.تشمل الطائرات التي يمكن تزويدها بستورم شادو طائراتTornado و Mirage 2000 وRafale و Eurofighter Typhoon وSaab Gripen ، وإف16 التي تعتبر بديلاً ميسور التكلفة.تم تكييف الصاروخ أيضًا للإطلاق من سفن وغواصات باراكودا، في فرنسا.وفقًا لمجلة The Drive الأمريكية، فإن مدى نسخ التصدير هو 250 كيلومترًا. ومع ذلك، هناك نسخ تصل إلى 560 كيلومترًا. في الحالة الأولى، تصل القوات المسلحة نظريًا إلى فورونيج وروستوف على الدون دون مغادرة المجال الجوي لأوكرانيا. في الثانية - موسكو وفولغوغراد. مدة الطيران حوالي 40 دقيقة.تكتيكات الاستخدامستوسع ستورم شادو القدرات العملياتية للقوات المسلحة لأوكرانيا. قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك "شركاؤنا يدركون جيدًا سبب حاجتنا إلى هذه الصواريخ: لتقليل الإمكانات الهجومية للعدو من خلال تدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة وسلاسل التوريد" .في الوقت نفسه، يعترف رئيس وزارة الدفاع البريطانية بأن ستورم شادو لا تتفوق على "كينجال" ولا حتى "كاليبر".وفقًا لـThe Driv، فإن تزويد ميغ-29 وسو-25 الأكثر شيوعًا في أوكرانيا بهذه الصواريخ بالكاد ممكن. يزن كل منها حوالي 1300 كيلوغرام. الحمولة القتالية لـميغ-29 تزيد قليلاً عن طنين، وسو-25 - ما يصل إلى 4400أكثر المرشحين ملاءمة هم سو- 27 وسو-24، لكن القوات الأوكرانية لا تملك سوى 26 و 12 على التوالي. ولا أحد يعلم كم بقي في الخدمة.هذا ما لاحظه أيضًا الطيارون الأوكرانيون. ونقل إعلام غربي عن أحدهم قوله: "القدرة على الضرب من بعيد ستساعدنا كثيرًا، لكننا بحاجة إلى التكافؤ في الجو لجعل الهجوم المضاد أكثر فعالية وأمانًا للقوات على الأرض"."ستورم شادو" غير قادر على أن يصبح حلاً سحريًا ويغير الوضع جذريًا على الجبهة. حتى الآن، كل هذا يبدو وكأنه "جس نبض" أمام الإمدادات الأخرى الأكثر أهمية من الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20230513/خبير-عسكري-إرسال-لندن-صواريخ-ستورم-شادو-لأوكرانيا-ينقل-الصراع-لمرحلة-تبعد-الحلول-السلمية-1076993375.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/موسكو-تعتبر-نقل-صواريخ-ستورم-شادو-إلى-كييف-تصعيد-خطير-وفشل-الوساطة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1076992779.html
https://sputnikarabic.ae/20230511/وكالات-بريطانيا-تسلم-نظام-كييف-صواريخ-ستورم-شادو-البعيدة-المدى-1076912732.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟

08:31 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairyصواريخ "ستورم شادو/ سكالب" التي تستخدمها مقاتلات "رافال" الفرنسية
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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حصلت أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى لأول مرة. تبرعت بريطانيا بصواريخ "ستورم شادو".
تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن كيفية تغيير ذلك للوضع على الجبهة.

أفضل أصدقاء كييف

تعد بريطانيا أحد الملهمين الأيديولوجيين الرئيسيين للمساعدات العسكرية لكييف.
من الناحية النقدية، بالطبع، لا يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة - 6.6 مليار يورو مقابل 43.2 ، وفقًا لـ Statista. لكن هذا أكثر بكثير من البلدان الأوروبية الآخرى.
والأهم من ذلك أن لندن أصبحت الرائد بفضل مجموعة الأسلحة. كان البريطانيون من بين أوائل الذين أرسلوا أنظمة مضادة للدبابات إلى كييف العام الماضي. كانت دبابات تشالنجر 2 هي الأولى، وهذا دفع الألمان والأمريكيين إلى إرسال أبرامز وليوبارد.
والآن - صواريخ بعيدة المدى.
وفقًا لوزير الدفاع بن والاس، فإن الأسلحة إما لا تزال في طريقها إلى البلاد أو وصلت بالفعل. في الوقت نفسه، هناك شرط: أن تستخدم فقط على "الأراضي السيادية لأوكرانيا". هذا يعني في شبه جزيرة القرم أيضا.
صواريخ ستورم شادو/ سكالب التي تستخدمها مقاتلات رافال الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
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وقال المحلل العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو: "لا ينبغي أن تكون هناك أوهام - الغرب مستعد لتقديم كل شيء باستثناء الأسلحة النووية، ولن تفي كييف بوعودها وستضرب بهذه الصواريخ، بما في ذلك المدن الروسية".
ويضيف أنه إذا لم تخسر القوات المسلحة لأوكرانيا خلال الهجوم المضاد، فإن نقل المقاتلات الغربية سيكون مجرد مسألة وقت.

حقا من بعيد

ستورم شادو- هو صاروخ كروز خفي يطلق من الجو. يطلق من الطائرات. إنه من تطوير مشترك بين شركة ماترا الفرنسية والشركة البريطانية للطيران والفضاء.
تشمل الطائرات التي يمكن تزويدها بستورم شادو طائراتTornado و Mirage 2000 وRafale و Eurofighter Typhoon وSaab Gripen ، وإف16 التي تعتبر بديلاً ميسور التكلفة.
تم تكييف الصاروخ أيضًا للإطلاق من سفن وغواصات باراكودا، في فرنسا.
وفقًا لمجلة The Drive الأمريكية، فإن مدى نسخ التصدير هو 250 كيلومترًا. ومع ذلك، هناك نسخ تصل إلى 560 كيلومترًا. في الحالة الأولى، تصل القوات المسلحة نظريًا إلى فورونيج وروستوف على الدون دون مغادرة المجال الجوي لأوكرانيا. في الثانية - موسكو وفولغوغراد. مدة الطيران حوالي 40 دقيقة.
13-5 Sputnik World - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
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أمس, 14:46 GMT

تكتيكات الاستخدام

ستوسع ستورم شادو القدرات العملياتية للقوات المسلحة لأوكرانيا. قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك "شركاؤنا يدركون جيدًا سبب حاجتنا إلى هذه الصواريخ: لتقليل الإمكانات الهجومية للعدو من خلال تدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة وسلاسل التوريد" .
في الوقت نفسه، يعترف رئيس وزارة الدفاع البريطانية بأن ستورم شادو لا تتفوق على "كينجال" ولا حتى "كاليبر".
أحد أفراد الجيش يمر أمام صاروخ ستورم شادو في معرض فارنبورو الجوي، جنوب غربي لندن 17 يوليو/تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2023
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وفقًا لـThe Driv، فإن تزويد ميغ-29 وسو-25 الأكثر شيوعًا في أوكرانيا بهذه الصواريخ بالكاد ممكن. يزن كل منها حوالي 1300 كيلوغرام. الحمولة القتالية لـميغ-29 تزيد قليلاً عن طنين، وسو-25 - ما يصل إلى 4400
أكثر المرشحين ملاءمة هم سو- 27 وسو-24، لكن القوات الأوكرانية لا تملك سوى 26 و 12 على التوالي. ولا أحد يعلم كم بقي في الخدمة.
هذا ما لاحظه أيضًا الطيارون الأوكرانيون. ونقل إعلام غربي عن أحدهم قوله: "القدرة على الضرب من بعيد ستساعدنا كثيرًا، لكننا بحاجة إلى التكافؤ في الجو لجعل الهجوم المضاد أكثر فعالية وأمانًا للقوات على الأرض".
"ستورم شادو" غير قادر على أن يصبح حلاً سحريًا ويغير الوضع جذريًا على الجبهة. حتى الآن، كل هذا يبدو وكأنه "جس نبض" أمام الإمدادات الأخرى الأكثر أهمية من الناتو.
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