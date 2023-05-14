https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-رسمي-من-القرم-يبحث-التبادل-التجاري-والشحن-مع-وزارة-النقل-السورية-1077017540.html

وفد رسمي من القرم يبحث التبادل التجاري والشحن مع وزارة النقل السورية

وفد رسمي من القرم يبحث التبادل التجاري والشحن مع وزارة النقل السورية

ناقش وزير النقل السوري زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين سيرغي نيكولايفيتش والوفد المرافق له آفاق التعاون وأوجه تطويرها ومتابعة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T13:19+0000

2023-05-14T13:19+0000

2023-05-14T13:19+0000

أخبار سوريا اليوم

جمهورية القرم الروسية

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وتضمن اللقاء في مبنى الوزارة مع وفد جمهورية القرم الذي يزور سوريا ضمن برنامج عمل متابعة مخرجات الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية-الروسية مواضيع التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد.كما أهاب الطرفان بوضع رؤى وتصورات توسيع نطاق التعاون ليشمل نشاطات غرفة الملاحة البحرية والقطاع الخاص، بما ينمي الشراكات ويسهم في اتساع حجم التبادل وعمل خطوط الشحن بمختلف أنماطه.

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