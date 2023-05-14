https://sputnikarabic.ae/20230514/وفد-رسمي-من-القرم-يبحث-التبادل-التجاري-والشحن-مع-وزارة-النقل-السورية-1077017540.html
وفد رسمي من القرم يبحث التبادل التجاري والشحن مع وزارة النقل السورية
وفد رسمي من القرم يبحث التبادل التجاري والشحن مع وزارة النقل السورية
ناقش وزير النقل السوري زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين سيرغي نيكولايفيتش والوفد المرافق له آفاق التعاون وأوجه تطويرها ومتابعة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:19+0000
2023-05-14T13:19+0000
2023-05-14T13:19+0000
أخبار سوريا اليوم
جمهورية القرم الروسية
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وتضمن اللقاء في مبنى الوزارة مع وفد جمهورية القرم الذي يزور سوريا ضمن برنامج عمل متابعة مخرجات الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية-الروسية مواضيع التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد.كما أهاب الطرفان بوضع رؤى وتصورات توسيع نطاق التعاون ليشمل نشاطات غرفة الملاحة البحرية والقطاع الخاص، بما ينمي الشراكات ويسهم في اتساع حجم التبادل وعمل خطوط الشحن بمختلف أنماطه.
https://sputnikarabic.ae/20230513/ما-تأثير-التهديدات-الأمريكية-على-مشاركة-الدول-العربية-في-إعمار-سوريا؟-1076999243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جمهورية القرم الروسية
أخبار سوريا اليوم, جمهورية القرم الروسية
وفد رسمي من القرم يبحث التبادل التجاري والشحن مع وزارة النقل السورية
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ناقش وزير النقل السوري زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم الروسية غوردين سيرغي نيكولايفيتش والوفد المرافق له آفاق التعاون وأوجه تطويرها ومتابعة خطوات ما تم التوصل إليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة والبناء عليها.
وتضمن اللقاء في مبنى الوزارة مع وفد جمهورية القرم الذي يزور سوريا ضمن برنامج عمل متابعة مخرجات الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية-الروسية مواضيع التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد.
كما بحث الجانبان سبل تطوير علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والشحن عبر خطوط نقل بحرية وفعاليات البيت التجاري واستكمال لقاءات الفرق الفنية بين الجانبين لتذليل الصعوبات واستثمار الموقع المميز الذي يمتلكانه على البحرين الأسود والمتوسط.
كما أهاب الطرفان
بوضع رؤى وتصورات توسيع نطاق التعاون ليشمل نشاطات غرفة الملاحة البحرية والقطاع الخاص، بما ينمي الشراكات ويسهم في اتساع حجم التبادل وعمل خطوط الشحن بمختلف أنماطه.