https://sputnikarabic.ae/20230515/أردوغان-سنخرج-من-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-منتصرين-ونحقق-فوزا-تاريخيا-1077075295.html
أردوغان: سنخرج من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصرين ونحقق فوزا تاريخيا
أردوغان: سنخرج من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصرين ونحقق فوزا تاريخيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "احترام إرادة الشعب بعد الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T17:44+0000
2023-05-15T17:44+0000
2023-05-15T17:44+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
العالم
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وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الفائز هو الديمقراطية التركية والأمة التركية"، مضيفا: "سنخرج من جولة الإعادة منتصرين وبفارق كبير".وأعرب عن أمله في تحقيق نجاح تاريخي، موجها الشكر لجميع المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم الحرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بأصواتهم القيمة ومساهماتهم في الديمقراطية.وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق اليوم، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.وقال ينر، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230515/كليجدار-أوغلو-على-الأتراك-ألا-يشعروا-باليأس-وسنفوز-بهذه-الانتخابات-1077066671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم
أردوغان: سنخرج من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية منتصرين ونحقق فوزا تاريخيا
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، "احترام إرادة الشعب بعد الذهاب إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية".
وقال أردوغان، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإن الفائز هو الديمقراطية التركية والأمة التركية"، مضيفا: "سنخرج من جولة الإعادة منتصرين وبفارق كبير".
وأعرب عن أمله في تحقيق نجاح تاريخي، موجها الشكر لجميع المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم الحرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بأصواتهم القيمة ومساهماتهم في الديمقراطية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق اليوم، أن "السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.
وقال ينر، إنه "حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور"، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة
، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.