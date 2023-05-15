https://sputnikarabic.ae/20230515/أنصار-الله-على-السعودية-إدراك-أن-استقرارها-مرتبط-باستقرار-اليمن-1077075800.html

"أنصار الله": على السعودية إدراك أن استقرارها مرتبط باستقرار اليمن

"أنصار الله": على السعودية إدراك أن استقرارها مرتبط باستقرار اليمن

اتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، اليوم الاثنين، أمريكا بأنها لا تريد حل الأزمة اليمنية، داعيا السعودية إلى أن... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T18:37+0000

2023-05-15T18:37+0000

2023-05-15T18:37+0000

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وقال المشاط، إن "العرقلة الأمريكية لحل الملف الإنساني ستؤدي إلى نفاد الصبر"، مؤكدا أن "الدخول في أي تصعيد الآن لن يكون ضرره على اليمن فقط بل على الجميع".وأضاف: "من يستجيب للابتزاز الأمريكي هو من يتحمل المسؤولية والسعودي هو المسؤول الأول عن الوضع في المنطقة"، متابعا أن على السعودية أن تدرك أن استقرارها مرتبط باستقرار اليمن، على حد قوله.يذكر أن السعودية قد أعلنت، منتصف الشهر الماضي، أن السفير السعودي محمد آل جابر، عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات متعمّقة بشأن الوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".وأضافت السعودية أنه "نظرا للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت انتهاء أعمال التفاوض مع الوفد السعودي في صنعاء بعد نقاشات وصفتها بـ "الجدية والإيجابية"، مشيرة إلى "التقدم في بعض القضايا على أمل استكمال البحث في القضايا العالقة في وقت لاحق".يشار إلى أنه في 14 نيسان/ أبريل الماضي، أفاد مصدر دبلوماسي يمني لـ "سبوتنيك"، بأن "الوفد السعودي وأنصار الله حددا موعدا لجولة أخرى عقب عيد الفطر، خاصة مع وجود نقاط خلافية لم تحسم بعد".بدورها، أعلنت "أنصار الله"، في الثامن من الشهر الماضي، توصلها إلى تفاهمات مع المملكة في كافة الملفات خاصة تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان الفترة الماضية.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/تاريخ-المفاوضات-بين-أنصار-الله-والحكومة-الشرعية-لماذا-فشلت-في-تحقيق-السلام-في-اليمن-1076734751.html

https://sputnikarabic.ae/20230513/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-باستغلال-التهدئة-للتحضير-لجولة-جديدة-من-الحرب-1077002123.html

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