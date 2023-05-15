https://sputnikarabic.ae/20230515/إسرائيل-توقع-على-عقد-بيع-أسلحة-للجبل-الأسود-بقيمة-22-مليون-دولار-1077038404.html
إسرائيل توقع على عقد بيع أسلحة للجبل الأسود بقيمة 22 مليون دولار
إسرائيل توقع على عقد بيع أسلحة للجبل الأسود بقيمة 22 مليون دولار
وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود، عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T06:58+0000
2023-05-15T06:58+0000
2023-05-15T06:58+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048645891_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_cadcfda2609e85eb2ed5c01b8cfe8178.jpg
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين.وكجزء من الاتفاق، ستقوم شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات 4X4 مصفحة.وتشمل الصفقة تدريب المقاتلين والقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات. ويقدر حجم الصفقة بنحو 80 مليون شيكل (22 مليون دولار).
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048645891_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9688ed40930e9e6f8d1ff3b150576a24.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل توقع على عقد بيع أسلحة للجبل الأسود بقيمة 22 مليون دولار
تابعنا عبر
وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود، عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين.
وكجزء من الاتفاق، ستقوم شركة "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems) الإسرائيلية بتزويد جيش الجبل الأسود
بقذائف هاون عيار 120 ملم يتم تركيبها على مركبات 4X4 مصفحة.
وتشمل الصفقة تدريب المقاتلين والقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات.
ويقدر حجم الصفقة بنحو 80 مليون شيكل (22 مليون دولار).