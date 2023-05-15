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https://sputnikarabic.ae/20230515/إصابة-القائم-بأعمال-وزير-داخلية-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-إثر-انفجار-بالقرب-من-مقر-الحكومة-1077060567.html
إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة
إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة
قال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، إن القائم بأعمال وزير الشؤون الداخلية في لوغانسك، إيغور كورنيت، أصيب في انفجار في وسط لوغانسك. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:13+0000
2023-05-15T13:27+0000
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وقال المصدر إن "كورنيت أصيب نتيجة الانفجار".كما أكد المصدر أن حالة كورنيت مستقرة.وقع انفجار، اليوم الاثنين، في صالون حلاقة يقع بجوار مركز الإذاعة والتلفزيون وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب في لوغانسك.وتم تطويق منطقة الانفجار، وباشرت وحدات الطوارئ عملها في مكان الحادث. ووفقاً للبيانات الأولية، أصيب 5 أشخاص بجروح؛ بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة

13:13 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 15.05.2023)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Maxim Zakharov
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قال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، إن القائم بأعمال وزير الشؤون الداخلية في لوغانسك، إيغور كورنيت، أصيب في انفجار في وسط لوغانسك.
وقال المصدر إن "كورنيت أصيب نتيجة الانفجار".
كما أكد المصدر أن حالة كورنيت مستقرة.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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06:39 GMT
وقع انفجار، اليوم الاثنين، في صالون حلاقة يقع بجوار مركز الإذاعة والتلفزيون وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب في لوغانسك.
وتم تطويق منطقة الانفجار، وباشرت وحدات الطوارئ عملها في مكان الحادث. ووفقاً للبيانات الأولية، أصيب 5 أشخاص بجروح؛ بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
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