https://sputnikarabic.ae/20230515/إصابة-القائم-بأعمال-وزير-داخلية-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-إثر-انفجار-بالقرب-من-مقر-الحكومة-1077060567.html
إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة
إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة
قال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، إن القائم بأعمال وزير الشؤون الداخلية في لوغانسك، إيغور كورنيت، أصيب في انفجار في وسط لوغانسك. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:13+0000
2023-05-15T13:13+0000
2023-05-15T13:27+0000
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وقال المصدر إن "كورنيت أصيب نتيجة الانفجار".كما أكد المصدر أن حالة كورنيت مستقرة.وقع انفجار، اليوم الاثنين، في صالون حلاقة يقع بجوار مركز الإذاعة والتلفزيون وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب في لوغانسك.وتم تطويق منطقة الانفجار، وباشرت وحدات الطوارئ عملها في مكان الحادث. ووفقاً للبيانات الأولية، أصيب 5 أشخاص بجروح؛ بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230515/استهداف-مدرسة-الطيران-العسكري-السابقة-في-لوغانسك-1077037751.html
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روسيا, العالم
إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة
13:13 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 13:27 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
قال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"، إن القائم بأعمال وزير الشؤون الداخلية في لوغانسك، إيغور كورنيت، أصيب في انفجار في وسط لوغانسك.
وقال المصدر إن "كورنيت أصيب نتيجة الانفجار".
كما أكد المصدر أن حالة كورنيت مستقرة.
وقع انفجار، اليوم الاثنين، في صالون حلاقة يقع بجوار مركز الإذاعة والتلفزيون وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب في لوغانسك.
وتم تطويق منطقة الانفجار، وباشرت وحدات الطوارئ عملها في مكان الحادث. ووفقاً للبيانات الأولية، أصيب 5 أشخاص بجروح؛ بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.