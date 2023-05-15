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https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-بين-البحرين-وقطر-ابتداء-من-25-مايو-الجاري-1077076866.html
إعلام: استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر ابتداء من 25 مايو الجاري
إعلام: استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر ابتداء من 25 مايو الجاري
أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، مساء اليوم الاثنين، عن "استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر ابتداء من 25 مايو/ أيار الجاري. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T19:07+0000
2023-05-15T19:07+0000
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وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة يأتي في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين".واتفقت قطر والبحرين، في أبريل/ نيسان الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.ومنذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.ومن المرتقب أن تتبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، في الفترة المقبلة، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.
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قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام: استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر ابتداء من 25 مايو الجاري

19:07 GMT 15.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية
طائرة طائرة الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
CC BY-SA 2.0 / Aero Icarus / Qatar Airways Airbus A330-200
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أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، مساء اليوم الاثنين، عن "استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر ابتداء من 25 مايو/ أيار الجاري.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "استئناف الرحلات الجوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة يأتي في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين".
واتفقت قطر والبحرين، في أبريل/ نيسان الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
أبو الغيط يرحب بعودة العلاقات بين البحرين وقطر
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وأضافت: "تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
رئيس لجنة الخدمات في برلمان البحرين: خطوات مرتقبة مع قطر بعد إعادة العلاقات
14 أبريل, 17:23 GMT
ومنذ انعقاد "قمة العلا" في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021، التي جمعت ‏قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة ‏دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.
ومن المرتقب أن تتبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، في الفترة المقبلة، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.
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