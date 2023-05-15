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https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إجبار-سيئول-على-إرسال-الذخيرة-إلى-كييف-1077046668.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إجبار سيئول على إرسال الذخيرة إلى كييف
إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إجبار سيئول على إرسال الذخيرة إلى كييف
يعتزم الاتحاد الأوروبي الضغط على كوريا الجنوبية لترسل الذخيرة مباشرة إلى كييف، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T08:51+0000
2023-05-15T08:51+0000
العالم
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وكتبت صحيفة غربية: "من المتوقع أن يضغط الاتحاد الأوروبي على سيئول لإرسال الذخيرة مباشرة إلى أوكرانيا".كما أشارت إلى أنه يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كوريا الجنوبية في نهاية مايو/أيار.وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تطلب أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل من سيئول أن تكون "أكثر تعاونًا" بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف.وأضاف أن مثل هذه الإجراءات من الاتحاد الأوروبي بسبب أن كوريا الجنوبية لا تريد تزويد أوكرانيا بالذخيرة، وفقا لصحيفة Euractive.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الخارجية-الروسية-تحذر-كوريا-الجنوبية-من-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1076104541.html
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إعلام: الاتحاد الأوروبي يعتزم إجبار سيئول على إرسال الذخيرة إلى كييف

08:51 GMT 15.05.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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يعتزم الاتحاد الأوروبي الضغط على كوريا الجنوبية لترسل الذخيرة مباشرة إلى كييف، حسبما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أوروبي لم تذكر اسمه.
وكتبت صحيفة غربية: "من المتوقع أن يضغط الاتحاد الأوروبي على سيئول لإرسال الذخيرة مباشرة إلى أوكرانيا".
كما أشارت إلى أنه يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب الاتحاد الأوروبي خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كوريا الجنوبية في نهاية مايو/أيار.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تطلب أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل من سيئول أن تكون "أكثر تعاونًا" بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات من الاتحاد الأوروبي بسبب أن كوريا الجنوبية لا تريد تزويد أوكرانيا بالذخيرة، وفقا لصحيفة Euractive.
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