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https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-المنافذ-الكويتية-تطبق-نظام-بصمة-جديد-يكشف-المزورين-والمطلوبين-أمنيا-في-120-ثانية-فقط-1077076170.html
إعلام: المنافذ الكويتية تطبق نظام بصمة جديد يكشف المزورين والمطلوبين أمنيا في 120 ثانية فقط
إعلام: المنافذ الكويتية تطبق نظام بصمة جديد يكشف المزورين والمطلوبين أمنيا في 120 ثانية فقط
قالت تقارير إعلامية إن المنافذ الكويتية البرية والبحرية والجوية بدأت منذ يومين، تطبيق نظام بصمة الحواس الجديدة (السمات البيومترية). 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T18:38+0000
2023-05-15T18:38+0000
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ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني، أوضح أن النظام الجديد للبصمة "السمات البيومترية"، يتم تطبيقه على جميع المواطنين والخليجيين والوافدين، قادمين كانوا أو مغادرين.وقال المصدر: "أجهزة نظام "السمات البيومترية"، أو ما يسمى ببصمة الحواس، سجلت لليوم الثالث من تطبيقها دقة كفاءة وقدرة عالية وسرعة كبيرة في إظهار النتائج، وفي جمع بيانات جميع الأشخاص، الذين خضعوا للبصمة خلال الـ48 ساعة الماضية، ولم تسجّل أي ملاحظة على كفاءة الأجهزة وعملها".ولفت إلى أن من تطبيقات جهاز البصمة أيضا أن "من تنتهي إقامته من الوافدين لن يستطيع تجديدها إلا بالخضوع لبصمة الحواس في الأقسام التابعة للأدلة الجنائية في المحافظات الـ6"، وكذلك فإن "كل من يلتحق بالعمل في إحدى الوزارات سيخضع كذلك لبصمة الحواس، إضافة إلى من يجدد جواز سفره من المواطنين".طالع أيضا: عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
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أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: المنافذ الكويتية تطبق نظام بصمة جديد يكشف المزورين والمطلوبين أمنيا في 120 ثانية فقط

18:38 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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قالت تقارير إعلامية إن المنافذ الكويتية البرية والبحرية والجوية بدأت منذ يومين، تطبيق نظام بصمة الحواس الجديدة (السمات البيومترية).
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني، أوضح أن النظام الجديد للبصمة "السمات البيومترية"، يتم تطبيقه على جميع المواطنين والخليجيين والوافدين، قادمين كانوا أو مغادرين.
مطار الكويت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2023
"قمامة" مطار الكويت تثير جدلا
28 فبراير, 13:30 GMT
وقال المصدر: "أجهزة نظام "السمات البيومترية"، أو ما يسمى ببصمة الحواس، سجلت لليوم الثالث من تطبيقها دقة كفاءة وقدرة عالية وسرعة كبيرة في إظهار النتائج، وفي جمع بيانات جميع الأشخاص، الذين خضعوا للبصمة خلال الـ48 ساعة الماضية، ولم تسجّل أي ملاحظة على كفاءة الأجهزة وعملها".

وحول طريقة عمل الجهاز، أوضح المصدر أن "جهاز بصمة الحواس يحتاج إلى 120 ثانية فقط لكشف المزورين والمطلوبين أمنياً، وتسجيل البيانات الأمنية الخاصة بالشخص الخاضع للبصمة".

ولفت إلى أن من تطبيقات جهاز البصمة أيضا أن "من تنتهي إقامته من الوافدين لن يستطيع تجديدها إلا بالخضوع لبصمة الحواس في الأقسام التابعة للأدلة الجنائية في المحافظات الـ6"، وكذلك فإن "كل من يلتحق بالعمل في إحدى الوزارات سيخضع كذلك لبصمة الحواس، إضافة إلى من يجدد جواز سفره من المواطنين".
طالع أيضا: عودة حركة الطيران في مطار الكويت بعد توقفها ساعة ونصف
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