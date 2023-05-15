https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-بريطانيا-تعلن-عن-حزمة-جديدة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077044021.html
إعلام: بريطانيا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
إعلام: بريطانيا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، أن بريطانيا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:51+0000
2023-05-15T07:51+0000
2023-05-15T07:51+0000
العالم
روسيا
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وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإعلان عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا، تشمل المئات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات دون طيار الهجومية.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وصوله إلى لندن وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.ووفقا لشبكة "سي إن إن" تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم لأغراض في الأراضي التي تعتبرها أوكرانيا خاصة بها، ولكن ليس لروسيا.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230515/استهداف-مدرسة-الطيران-العسكري-السابقة-في-لوغانسك-1077037751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, روسيا
إعلام: بريطانيا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام غربية، أن بريطانيا ستعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي والطائرات دون طيار.
وبحسب قناة "سكاي نيوز
"، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإعلان عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا، تشمل المئات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ومئات الطائرات دون طيار الهجومية.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، وصوله إلى لندن وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن لندن تعتزم تسليم أوكرانيا صواريخ كروز البعيدة المدى من طراز "ستورم شادو"، وذلك بعد وقت قصير على تريب وكالات لهذه المعلومات.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها ستستخدم لأغراض في الأراضي التي تعتبرها أوكرانيا خاصة بها، ولكن ليس لروسيا.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.