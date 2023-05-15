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https://sputnikarabic.ae/20230515/إيران-يوم-النكبة-يعيد-إلى-الأذهان-أحد-أكثر-الكوارث-إيلاما-في-التاريخ-1077037474.html
إيران: "يوم النكبة" يعيد إلى الأذهان أحد أكثر الكوارث إيلاما في التاريخ
إيران: "يوم النكبة" يعيد إلى الأذهان أحد أكثر الكوارث إيلاما في التاريخ
دعت الخارجية الإيرانية إلى حل الأزمة الفلسطينية القديمة بالسبيل الديمقراطي، من خلال عودة اللاجئين "إلى بلاد آبائهم وأسلافهم وإجراء استفتاء عام بمشاركة جميع... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T06:03+0000
2023-05-15T06:03+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني ( 14 مايو/ أيار 1948)، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "يوم النكبة" يعيد إلى الأذهان "أحد أكثر الكوارث إيلاما على مر التاريخ البشري، حيث غُرست الغدة السرطانية "إسرائيل" في قلب العالم الإسلامي ومنطقة غرب آسيا الاستراتيجي"، وفق نص البيان.واتهمت الخارجية إسرائيل بـ "افتعال أكبر وأطول أزمة سياسية وإنسانية في العالم خلال القرن الأخير، ونشر الفوضى الواسعة في المنطقة، والاحتلال الممنهج والغصب الجائر للأراضي الفلسطينية، وجرائم القتل الجماعي بحق الفلسطينيين، ونقض أبسط الحقوق الإنسانية لأهالي فلسطين الأصليين طوال السنوات الـ 75 الماضية".وقالت إنه في مثل هذا اليوم "أقدم كيان الفصل العنصري على تشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، أي السكان الأصليین وأصحاب هذا الوطن من ديار آبائهم وأسلافهم".وأشارت إلى أنه منذ هذا اليوم في عام 1948، لم تتوقف ما سمتها "آلة قتل الكيان الصهيوني عن المجازر الممنهجة التي ارتكبها في دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين واللبنانيين ومواطني دول أخرى(...) وسط صمت وخذلان المجتمع الدولي".وأشادت الخارجية الإيرانية بـ "خيار المقاومة والصمود الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني المظلوم وفصائل المقاومة في هذا البلد، ضد السجل الأسود الحافل بالممارسات الإجرامية والمجازر للكيان الصهيوني، وأيضا الصمت والخذلان المرير من جانب المجتمع الدولي قبال هذه الانتهاكات".وأكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مهنئة إياهم بما سمتها "الانتصارات الكبيرة في معركته الأخيرة ضد الكيان الصهيوني المجرم" في قطاع غزة.وعلى مدى 5 أيام، شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة قتلت خلالها 33 فلسطينيا، من بينهم 6 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب، وأجبرت عشرات آلاف الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 57 آخرين، وانتهت العملية بوقف إطلاق النار مساء السبت الماضي بوساطة مصرية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: "يوم النكبة" يعيد إلى الأذهان أحد أكثر الكوارث إيلاما في التاريخ

06:03 GMT 15.05.2023
© Photo / Unknown / Recolor by Belal Khaledسلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين
سلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Photo / Unknown / Recolor by Belal Khaled
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دعت الخارجية الإيرانية إلى حل الأزمة الفلسطينية القديمة بالسبيل الديمقراطي، من خلال عودة اللاجئين "إلى بلاد آبائهم وأسلافهم وإجراء استفتاء عام بمشاركة جميع سكان فلسطين الأصليين لتقرير مصيرهم وتحديد طبيعة نظامهم السياسي".
جاء ذلك في بيان للخارجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني ( 14 مايو/ أيار 1948)، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية.
واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "يوم النكبة" يعيد إلى الأذهان "أحد أكثر الكوارث إيلاما على مر التاريخ البشري، حيث غُرست الغدة السرطانية "إسرائيل" في قلب العالم الإسلامي ومنطقة غرب آسيا الاستراتيجي"، وفق نص البيان.
واتهمت الخارجية إسرائيل بـ "افتعال أكبر وأطول أزمة سياسية وإنسانية في العالم خلال القرن الأخير، ونشر الفوضى الواسعة في المنطقة، والاحتلال الممنهج والغصب الجائر للأراضي الفلسطينية، وجرائم القتل الجماعي بحق الفلسطينيين، ونقض أبسط الحقوق الإنسانية لأهالي فلسطين الأصليين طوال السنوات الـ 75 الماضية".
سلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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وقالت إنه في مثل هذا اليوم "أقدم كيان الفصل العنصري على تشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، أي السكان الأصليین وأصحاب هذا الوطن من ديار آبائهم وأسلافهم".
وأشارت إلى أنه منذ هذا اليوم في عام 1948، لم تتوقف ما سمتها "آلة قتل الكيان الصهيوني عن المجازر الممنهجة التي ارتكبها في دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف الفلسطينيين واللبنانيين ومواطني دول أخرى(...) وسط صمت وخذلان المجتمع الدولي".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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وأشادت الخارجية الإيرانية بـ "خيار المقاومة والصمود الذي يتمسك به الشعب الفلسطيني المظلوم وفصائل المقاومة في هذا البلد، ضد السجل الأسود الحافل بالممارسات الإجرامية والمجازر للكيان الصهيوني، وأيضا الصمت والخذلان المرير من جانب المجتمع الدولي قبال هذه الانتهاكات".
وأكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مهنئة إياهم بما سمتها "الانتصارات الكبيرة في معركته الأخيرة ضد الكيان الصهيوني المجرم" في قطاع غزة.
ذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الـ35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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أمس, 19:49 GMT
وعلى مدى 5 أيام، شنت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة قتلت خلالها 33 فلسطينيا، من بينهم 6 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية وصلت إلى محيط القدس وتل أبيب، وأجبرت عشرات آلاف الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 57 آخرين، وانتهت العملية بوقف إطلاق النار مساء السبت الماضي بوساطة مصرية.
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