https://sputnikarabic.ae/20230515/استهداف-مدرسة-الطيران-العسكري-السابقة-في-لوغانسك-1077037751.html
استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك
استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، من موقع الهجوم، أنه تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T06:39+0000
2023-05-15T06:39+0000
2023-05-15T06:39+0000
روسيا
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وقال: "استهدف القصف منطقة مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك وتم تطويق المكان. خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون تعمل هناك. يوجد الكثير من المنازل والمدارس في هذه المنطقة".في وقت سابق، قال روديون ميروشنيك، الرئيس السابق للمكتب التمثيلي للوغانسك في روسيا، إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين قرب محطة الحافلات في لوغانسك: "كانت هذه صواريخ على الأرجح".وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك في الجمهورية بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1077035289.html
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روسيا
استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، من موقع الهجوم، أنه تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.
وقال: "استهدف القصف منطقة مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك وتم تطويق المكان. خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون تعمل هناك. يوجد الكثير من المنازل والمدارس في هذه المنطقة".
في وقت سابق، قال روديون ميروشنيك، الرئيس السابق للمكتب التمثيلي للوغانسك في روسيا، إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين قرب محطة الحافلات في لوغانسك: "كانت هذه صواريخ على الأرجح".
وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك في الجمهورية بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".