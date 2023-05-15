https://sputnikarabic.ae/20230515/اشتعال-النار-في-مركز-للاجئين-الأوكرانيين-في-أيرلندا-1077036499.html
اشتعال النار في مركز للاجئين الأوكرانيين في أيرلندا
اشتعال النار في مركز للاجئين الأوكرانيين في أيرلندا
أفادت صحيفة، نقلًا عن الشرطة وعن تعليق من مالك المبنى، أنه في مدينة بونكرانا في شمال أيرلندا، اشتعلت النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T05:07+0000
2023-05-15T05:07+0000
2023-05-15T05:07+0000
العالم
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وبحسب المقال، في صحيفة "دونيجال ديلي"، فقد تم إبلاغ خدمات الطوارئ في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي بالحريق.وكتب رجل الأعمال بيتر كيسي، في تغريدة على "تويتر": "لقد تم اقتحام المركز غير الربحي للاجئين الأوكرانيين في بونكران، وتضرر بشدة بسبب إضرام النيران فيه".في وقت لاحق، وعد بإصلاح المباني التي "دمرها قطّاع الطرق". وقالت الشرطة المحلية إنه لم يكن هناك أحد في المبنى وقت حدوث الحريق.
https://sputnikarabic.ae/20230515/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1077035289.html
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العالم
اشتعال النار في مركز للاجئين الأوكرانيين في أيرلندا
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أفادت صحيفة، نقلًا عن الشرطة وعن تعليق من مالك المبنى، أنه في مدينة بونكرانا في شمال أيرلندا، اشتعلت النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين.
وبحسب المقال، في صحيفة "دونيجال ديلي"، فقد تم إبلاغ خدمات الطوارئ في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي بالحريق.
وكتب رجل الأعمال بيتر كيسي، في تغريدة على "تويتر": "لقد تم اقتحام المركز غير الربحي للاجئين الأوكرانيين في بونكران، وتضرر بشدة بسبب إضرام النيران فيه".
في وقت لاحق، وعد بإصلاح المباني التي "دمرها قطّاع الطرق". وقالت الشرطة المحلية إنه لم يكن هناك أحد في المبنى وقت حدوث الحريق
.