https://sputnikarabic.ae/20230515/اشتية-نواصل-النضال-لاسترداد-حقوق-شعبنا-وإفشال-المشروع-الصهيوني-1077053989.html
اشتية: نواصل النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال "المشروع الصهيوني"
اشتية: نواصل النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال "المشروع الصهيوني"
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استمرار النضال لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإفشال المشروع "الصهيوني الاستعماري". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:43+0000
2023-05-15T10:43+0000
2023-05-15T10:43+0000
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جاء ذلك في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء، تحت عنوان "جلسة العودة"، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتيه إن: "النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاما، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان".وأضاف رئيس الحكومة: "نحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي".وأكد أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.يأتي هذا في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.ومن المقرر أن تكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث ستنطلق مسيرة مركزية من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسير في شوارع رام الله وتنتهي بمهرجان مركزي عند دوار ياسر عرفات وسط المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230515/بمسيرة-ومهرجان-الفلسطينيون-يحيون-الذكرى-الخامسة-والسبعين-للنكبة-1077046018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
اشتية: نواصل النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال "المشروع الصهيوني"
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استمرار النضال لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وإفشال المشروع "الصهيوني الاستعماري".
جاء ذلك في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء، تحت عنوان "جلسة العودة"، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتيه إن: "النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاما، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورة العدوان".
وأضاف رئيس الحكومة: "نحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي".
وأكد أن الشعب الفلسطيني يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
يأتي هذا في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة
الفلسطينية، حيث أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية.
ومن المقرر أن تكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث ستنطلق مسيرة مركزية من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتسير في شوارع رام الله وتنتهي بمهرجان مركزي عند دوار ياسر عرفات وسط المدينة.