عربي
https://sputnikarabic.ae/20230515/اعتبارا-من-اليوم-منع-المقيمين-من-الدخول-إلى-مكة-دون-تصريح-1077053512.html
ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح
ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح
أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين من الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح من الجهات المختصة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:20+0000
2023-05-15T10:23+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075457997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5e64ec1307e038e8c50553b0075c1e1.jpg
جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن العام السعودي "تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".واعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 15 مايو/ أيار 2023، سيتم "منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة"، وفق نص البيان.كما تقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج".وأمس الأول (السبت)، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج، خلال الموسم المقبل هو 18 يونيو/ حزيران 2023.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075457997_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4d15fb529bb2c830eddeafd15e12640f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح

10:20 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 15.05.2023)
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين من الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح من الجهات المختصة.
جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن العام السعودي "تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
واعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 15 مايو/ أيار 2023، سيتم "منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة"، وفق نص البيان.
كما تقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج".
وأمس الأول (السبت)، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج، خلال الموسم المقبل هو 18 يونيو/ حزيران 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала