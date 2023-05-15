https://sputnikarabic.ae/20230515/اعتبارا-من-اليوم-منع-المقيمين-من-الدخول-إلى-مكة-دون-تصريح-1077053512.html
ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح
ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح
أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين من الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح من الجهات المختصة. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T10:20+0000
2023-05-15T10:20+0000
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جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن العام السعودي "تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".واعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 15 مايو/ أيار 2023، سيتم "منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة"، وفق نص البيان.كما تقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج".وأمس الأول (السبت)، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج، خلال الموسم المقبل هو 18 يونيو/ حزيران 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ابتداء من اليوم... منع المقيمين من الدخول إلى مكة دون تصريح
10:20 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين من الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح من الجهات المختصة.
جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن العام السعودي
"تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
واعتبارا من اليوم الاثنين، الموافق 15 مايو/ أيار 2023، سيتم "منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة"، وفق نص البيان.
كما تقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج".
وأمس الأول (السبت)، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج
، خلال الموسم المقبل هو 18 يونيو/ حزيران 2023.