https://sputnikarabic.ae/20230515/الأردن-يعلن-تعرض-مبنى-سفارته-في-الخرطوم-للاقتحام-والتخريب-1077069368.html

الأردن يعلن تعرض مبنى سفارته في الخرطوم للاقتحام والتخريب

الأردن يعلن تعرض مبنى سفارته في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، "تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب". 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T15:25+0000

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وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".وأكد البيان، "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".وكان الأردن رحب بعقد محادثات أولية بين أطراف الأزمة السودانية في جدة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان.وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب بعقد محادثات أولية، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأوضحت الوزارة أن الرياض وواشنطن تقومان بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان، وأنها تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى وقف القتال، حتى لا يتعرض الشعب السوداني للمزيد من المعاناة.وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، بينما دفعت عشرات الآلاف من السودانيين إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر، بينما أجلت العديد من الدول رعاياه من السودان.

https://sputnikarabic.ae/20230515/منظمات-المجتمع-المدني-لـسبوتنيك-نحذر-من-كارثة-إنسانية-في-السودان-ونوجه-نداء-عاجلا-صور-وفيديو-1077062193.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الأردن, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي