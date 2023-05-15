https://sputnikarabic.ae/20230515/الاتحاد-الأوروبي-يعين-ممثلا-خاصا-لدول-الخليج-العربي-لأول-مرة-1077065881.html
الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا بمنطقة الخليج العربي. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T14:59+0000
2023-05-15T14:59+0000
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وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "تتمثل مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع دول منطقة الخليج من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في 18 مايو 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022".ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية هي: البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/وكالة-وفد-برلماني-إيراني-يتوجه-إلى-البحرين-1077065334.html
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العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الاتحاد الأوروبي يعين ممثلا خاصا بدول الخليج العربي لأول مرة
14:59 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا بمنطقة الخليج العربي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "تتمثل مهمة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولاً واستراتيجية مع دول منطقة الخليج من خلال مساعدة الممثل السامي في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والجوانب الأمنية وفقًا للبيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج في 18 مايو 2022 ونتائج مجلس الاتحاد الأوروبي في 20 يونيو 2022".
وفي وقت سابق، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في تسريع إعداد اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي. يتوقع الاتحاد الأوروبي أيضا أن تصبح الدول العربية في الخليج العربي موردين موثوقين للطاقة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول عربية هي: البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن دي مايو شغل منصب وزير الخارجية الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2022، وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن دي مايو أنه قرر ترك حزب حركة النجوم الخمسة بسبب خلافات مع قيادة الحزب بشأن أزمة أوكرانيا.