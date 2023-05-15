https://sputnikarabic.ae/20230515/البرهان-يصدر-قرارا-بإعفاء-4-ضباط-كبار-بالجيش-السوداني-1077035888.html

البرهان يصدر قرارا بإعفاء 4 ضباط كبار بالجيش السوداني

البرهان يصدر قرارا بإعفاء 4 ضباط كبار بالجيش السوداني

أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، 4 ضباط كبار بالجيش السوداني. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T03:50+0000

2023-05-15T03:50+0000

2023-05-15T03:50+0000

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وأفادت وكالة السودان للأنباء، مساء أمس الأحد، بأن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قرارا بإحالة 4 ضباط كبار بالجيش، بداية من 14 مايو/آيار من الشهر الجاري.وذكرت الوكالة أن الضباط المحالين للتقاعد بالمعاش هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول وعين مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.يأتي ذلك بعدما وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.وقال الجيش في بيان: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".وأضاف: "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, اتفاق السودان, العالم العربي, الأخبار