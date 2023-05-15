https://sputnikarabic.ae/20230515/البنك-المركزي-الإيطالي-الدين-الوطني-يسجل-رقما-قياسيا-1077069897.html
البنك المركزي الإيطالي: الدين الوطني يسجل رقما قياسيا
البنك المركزي الإيطالي: الدين الوطني يسجل رقما قياسيا
أكد البنك المركزي الإيطالي أن الدين الوطني في البلاد قد سجل خلال شهر مارس/ آذار الماضي، رقماً قياسياً جديداً، هو 3.04 تريليون دولار. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T15:31+0000
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روما - سبوتنيك. ووفق بيان له، اليوم الاثنين، أوضح البنك المركزي في إيطاليا، أن الدين السيادي الإيطالي زاد 17.8 مليار يورو (19.4 مليار دولار) في مارس ووصل إلى 2.79 تريليون يورو (3.035 تريليون دولار) كحد أقصى مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.وقال ماسيميليانو دونا، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين الإيطالي: "إنه رقم قياسي تاريخي جديد!"، تعليقا على تقرير البنك المركزي الإيطالي.وكان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، قد أكد الشهر الماضي أن الدين الوطني لإيطاليا وصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022.وبعد رفع القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في النمو مرة أخرى، وخفضت الحكومة دعمها للشركات والمواطنين، ومع ذلك، تسبب الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وبدأ الدين الحكومي في الارتفاع مرة أخرى.يشار إلى أنه في فبراير/ شباط الماضي 2023، تم تسجيل رقم قياسي آخر، حيث تجاوز الدين السيادي لإيطاليا لأول مرة 2.78 تريليون يورو.طالع أيضا: أسعار الغاز تغلق العديد من مصانع الورق في إيطاليا
https://sputnikarabic.ae/20220406/أسعار-الغاز-قد-تتسبب-بإغلاق-الشركات-الصغيرة-والمتوسطة-في-إيطاليا-1060898116.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنك المركزي الإيطالي: الدين الوطني يسجل رقما قياسيا
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أكد البنك المركزي الإيطالي أن الدين الوطني في البلاد قد سجل خلال شهر مارس/ آذار الماضي، رقماً قياسياً جديداً، هو 3.04 تريليون دولار.
روما - سبوتنيك. ووفق بيان له، اليوم الاثنين، أوضح البنك المركزي في إيطاليا، أن الدين السيادي الإيطالي زاد 17.8 مليار يورو (19.4 مليار دولار) في مارس ووصل إلى 2.79 تريليون يورو (3.035 تريليون دولار) كحد أقصى
مسجلا رقما قياسيا تاريخيا.
وقال ماسيميليانو دونا، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين الإيطالي: "إنه رقم قياسي تاريخي جديد!"، تعليقا على تقرير البنك المركزي الإيطالي.
وكان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، قد أكد الشهر الماضي أن الدين الوطني لإيطاليا
وصل إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022.
وأدت قيود كورونا إلى زيادة ديون الدولة الإيطالية إلى أكثر من 155% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.
وبعد رفع القيود، بدأ الاقتصاد الوطني في النمو مرة أخرى، وخفضت الحكومة دعمها
للشركات والمواطنين، ومع ذلك، تسبب الصراع في أوكرانيا، فضلاً عن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وبدأ الدين الحكومي في الارتفاع مرة أخرى.
يشار إلى أنه
في فبراير/ شباط الماضي 2023، تم تسجيل رقم قياسي آخر، حيث تجاوز الدين السيادي لإيطاليا لأول مرة 2.78 تريليون يورو.