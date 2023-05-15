https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الإيراني-العدو-يحاول-استهداف-التعاون-الثلاثي-بين-روسيا-والصين-وإيران-1077081144.html

الجيش الإيراني: العدو يحاول استهداف التعاون الثلاثي بين روسيا والصين وإيران

الجيش الإيراني: العدو يحاول استهداف التعاون الثلاثي بين روسيا والصين وإيران

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أمس الاثنين، إن العدو يحاول إشغال مثلث إيران والصين وروسيا لمنع التعاون المطلوب بينهم. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T23:27+0000

2023-05-15T23:27+0000

2023-05-15T23:27+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الاثنين، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت خلال لقائه قائد القوة البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يومينوف، في العاصمة الإيرانية، طهران.وثمَّن القائد العسكري الإيراني تعاون البحرية الروسية في تنفيذ مسابقات جيوش العالم وتنفيذ المناورات المشتركة بين بلاده والصين، مضيفا أن "حضور الأسطول البحري الروسي في المناورات الثلاث المشتركة بين إيران والصين وروسيا كان قيما للغاية، خاصة التواجد في المناورات الأخيرة احتوى على رسالة مهمة لعدونا المشترك".وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أنه "رغم محاولات الأعداء منع التعاون المطلوب، ولكن بحمد الله، لدينا تعاون وتدابير، وهو أمر ضروري وينبغي تعزيز هذا التواصل والتعاون بشكل أكبر"، مناديا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة والمزيد من التفاعل في مختلف القطاعات، خاصة في مجال التدريب والتكنولوجيا.ومن ناحيته، أعرب قائد القوة البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يومينوف، عن ارتياحه للقاء قائد البحرية الإيرانية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، وزيارته لطهران، مؤكدا أن مثل هذه الزيارة ستؤدي إلى دفع العلاقات البحرية بين البلدين إلى الأمام.وقال قائد القوة البحرية الروسية:وشدد الأدميرال نيكولاي يومينوف على أهمية العلاقة بين أساطيل البلدين والتعاون الجيد بين القوتين، مرحبا بالمقترحات التي قدمها الأدميرال شهرام إيراني، معربا عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق ثنائي حول هذه الأمور في أقرب وقت ممكن وتنفيذها.وأضاف الأدميرال نيكولاي يومينوف:ودعا قائد البحرية الروسية، نظيره قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال إيراني، لحضور عرض الذكرى السنوية للبحرية الروسية في مدينة سانت بطرسبرغ وتفقد الوحدات البحرية الروسية.

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