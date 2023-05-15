https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-في-أرتيوموفسك-1077054881.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معارك ضارية تدور في على محور دونيتسك، ولا سيما في محيط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث ألحق بقوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T11:08+0000
2023-05-15T11:08+0000
2023-05-15T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "في اتجاه دونيتسك، دارت أكثر المعارك ضراوة بقيادة كتائب الاقتحام على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك، بالإضافة إلى وحدات من لواء المدفعية الآلي الرابع في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأصابت ضربات الطيران ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في منطقتي تشاسوف يار وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في أرتيوموفسك
11:08 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 15.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن معارك ضارية تدور في على محور دونيتسك، ولا سيما في محيط أرتيوموفسك (باخموت)، حيث ألحق بقوات نظام كييف خسائر جسيمة بالأرواح والعتاد.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد: "في اتجاه دونيتسك، دارت أكثر المعارك ضراوة بقيادة كتائب الاقتحام على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك، بالإضافة إلى وحدات من لواء المدفعية الآلي الرابع في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأصابت ضربات الطيران ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" وحدات معادية في منطقتي تشاسوف يار وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وشهد اليوم الماضي سبع طلعات جوية في هذه المنطقة، حيث نفذت مدفعية التجمع 72 مهمة نارية، وبلغت خسائر العدو خلال النهار 235 جندياً ومرتزقة أوكرانيا ودبابة وأربع مركبات قتالية.