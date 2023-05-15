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https://sputnikarabic.ae/20230515/الذكرى-الـ-67-لتأسيسه-معلومات-عن-الجيش-المغربي-في-2023-1077075188.html
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023
بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T17:39+0000
2023-05-15T17:39+0000
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ويحتل الجيش المغربي المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو مليار دولار.
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انفوجرافيك, أخبار المغرب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار المغرب اليوم, инфографика

الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023

17:39 GMT 15.05.2023
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بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الجيش المغربي، فقد أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرا بإنشاء مركز لدراسات وأبحاث الدفاع، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجستية للجيش، الذي يصنف في المرتبة السادسة عربيا والـ 7 بين الجيوش الأفريقية.
ويحتل الجيش المغربي المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو مليار دولار.
الذكرى الـ 67 لتأسيسه... معلومات عن الجيش المغربي في 2023 - سبوتنيك عربي
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