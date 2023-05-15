https://sputnikarabic.ae/20230515/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بإلزام-إسرائيل-باحترام-قرارات-الأمم-المتحدة-أو-تعليق-عضويتها-1077075482.html

الرئيس الفلسطيني يطالب بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها

الرئيس الفلسطيني يطالب بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها في المنظمة الأممية". 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T17:46+0000

2023-05-15T17:46+0000

2023-05-15T17:46+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

محمود عباس

العالم العربي

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وقال عباس، أمام اجتماع اللجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقهم، إن "الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمل الرئيس الفلسطيني، في خطابه، "بريطانيا وأمريكا على وجه التحديد، مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني"، متابعا: "هما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما".وأكد أن "أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت.وحاولت إسرائيل عبر وزارة خارجيتها حث مختلف الدول على عدم المشاركة في فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة من خلال رسائل بعثت بها.

https://sputnikarabic.ae/20230515/إيران-يوم-النكبة-يعيد-إلى-الأذهان-أحد-أكثر-الكوارث-إيلاما-في-التاريخ-1077037474.html

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, العالم العربي