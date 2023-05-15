https://sputnikarabic.ae/20230515/الرئيس-الفلسطيني-يطالب-بإلزام-إسرائيل-باحترام-قرارات-الأمم-المتحدة-أو-تعليق-عضويتها-1077075482.html
الرئيس الفلسطيني يطالب بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها
الرئيس الفلسطيني يطالب بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها في المنظمة الأممية". 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T17:46+0000
2023-05-15T17:46+0000
2023-05-15T17:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
محمود عباس
العالم العربي
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وقال عباس، أمام اجتماع اللجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقهم، إن "الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحمل الرئيس الفلسطيني، في خطابه، "بريطانيا وأمريكا على وجه التحديد، مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني"، متابعا: "هما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما".وأكد أن "أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت.وحاولت إسرائيل عبر وزارة خارجيتها حث مختلف الدول على عدم المشاركة في فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة من خلال رسائل بعثت بها.
https://sputnikarabic.ae/20230515/إيران-يوم-النكبة-يعيد-إلى-الأذهان-أحد-أكثر-الكوارث-إيلاما-في-التاريخ-1077037474.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يطالب بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها
تابعنا عبر
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة أو تعليق عضويتها في المنظمة الأممية".
وقال عباس، أمام اجتماع اللجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقهم، إن "الدول الاستعمارية التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن النكبة، يجب أن تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا.
وحمل الرئيس الفلسطيني، في خطابه، "بريطانيا وأمريكا على وجه التحديد، مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني"، متابعا: "هما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما".
وأكد أن "أهم شرط لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا يكمن في الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واستقلال دولته الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، بالقدس الشرقية عاصمة لها، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت على قرار مؤيد للفلسطينيين لإحياء ذكرى النكبة في الأمم المتحدة، بأغلبية 90 صوتا مقابل 30 معارضا فيما امتنعت 47 دولة عن التصويت.
وحاولت إسرائيل عبر وزارة خارجيتها
حث مختلف الدول على عدم المشاركة في فعالية إحياء الذكرى الـ75 للنكبة من خلال رسائل بعثت بها.