https://sputnikarabic.ae/20230515/السعودية-تعلن-إنشاء-صندوق-استثمار-بقيمة-5-مليارات-دولار-في-البحرين-1077058449.html
السعودية تعلن إنشاء صندوق استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في البحرين
السعودية تعلن إنشاء صندوق استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في البحرين
أعلنت السعودية تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في البحرين، بهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار في المملكة الخليجية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T12:54+0000
2023-05-15T12:54+0000
2023-05-15T12:54+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم الاثنين.قال الفالح إن "الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة، ذات جدوى اقتصادية في البلدين".وأضاف الوزير السعودي أنه سيتم إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني، وإقامة منتدى سعودي بحريني بشكل سنوي، موضحًا أنه ستكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين لها أولوية.يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه مملكة البحرين تحديات اقتصادية ناتجة عن تراجع أسعار النفط خلال الفترة من 2015 حتى 2021، وهو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم حزمة مالية بأكثر من 10 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230515/وزير-المال-السعودي-المملكة-قدمت-10-مليارات-دولار-للحفاظ-على-الأمن-الغذائي-العربي-1077050416.html
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الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, اقتصاد, العالم العربي
الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, اقتصاد, العالم العربي
السعودية تعلن إنشاء صندوق استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في البحرين
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أعلنت السعودية تخصيص صندوق متخصص للاستثمار في البحرين، بهدف استثمار نحو 5 مليارات دولار في المملكة الخليجية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"
، اليوم الاثنين.
قال الفالح إن "الاستثمار سيكون متاحاً أمام قطاعات اقتصادية متنوعة في القطاع الخاص السعودي والبحريني، إضافة إلى وضع منصات مشتركة في البحرين لطرح فرص استثمارية مدروسة، ذات جدوى اقتصادية في البلدين".
وأضاف الوزير السعودي
أنه سيتم إنشاء مجلس التخطيط الحضري السعودي البحريني، وإقامة منتدى سعودي بحريني بشكل سنوي، موضحًا أنه ستكون هناك بوابة خاصة للمستثمرين البحرينيين لها أولوية.
يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه مملكة البحرين تحديات اقتصادية ناتجة عن تراجع أسعار النفط خلال الفترة من 2015 حتى 2021، وهو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم حزمة مالية بأكثر من 10 مليارات دولار.