https://sputnikarabic.ae/20230515/السوداني-يعلن-عن-خطة-لابتعاث-5-آلاف-طالب-عراقي-للخارج-1077044585.html
السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج
السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب خارج البلاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:58+0000
2023-05-15T07:58+0000
2023-05-15T07:58+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للفترة 2022-2031.وأضاف البيان أن السوداني أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230515/العراق-يبحث-مع-الكويت-مسألة-ترسيم-الحدود-1077036942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب خارج البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي
أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للفترة 2022-2031.
وأضاف البيان أن السوداني أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات.