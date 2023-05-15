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السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج
السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب خارج البلاد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T07:58+0000
2023-05-15T07:58+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للفترة 2022-2031.وأضاف البيان أن السوداني أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230515/العراق-يبحث-مع-الكويت-مسألة-ترسيم-الحدود-1077036942.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

السوداني يعلن عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب عراقي للخارج

07:58 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطة لابتعاث 5 آلاف طالب خارج البلاد.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للفترة 2022-2031.
وأضاف البيان أن السوداني أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق، في مختلف الاختصاصات والمجالات.
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